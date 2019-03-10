SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров оружия









Однако за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США укрепили доминирующее положение.





В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия. К 2018 году экспорт вооружений из США вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% мирового рынка вооружений.





«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — заявил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.









Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Это компенсируется растущей долей США и европейских стран из топ-5: в 2014–2018 годах Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия — на 13%.





Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014–2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир.



