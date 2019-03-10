Выборы в Северной Корее и Беларуси. А есть ли разница?









Свабода собрала отличия и сходства между выборами в Северной Корее и Беларуси: Радиособрала отличия и сходства между выборами в Северной Корее и Беларуси:





1. Парламент в Северной Корее, как и в Беларуси, имеет фасадный, декоративный характер. Формально, по закону, он может писать законы и изменять Конституцию, на деле же все основные решения принимаются центральным партийным аппаратом, а в Беларуси - Администрацией президента.





2. В Северной Корее голосование является обязательным. Власти относятся к выборам как к переписи, и проверяют, не убежал ли кто страны. В Беларуси голосование необязательное, но студентов и сотрудников государственного сектора принудительно сгоняют голосовать.





3. В Северной Корее всегда очереди перед избирательными участками. Предполагается, что явка на прошедших накануне выборах составит не менее явки в 2014 году, когда "проголосовали" 99,7% северокорейцев. Явка на выборах 2015 года в Беларуси якобы составила 86,75%, но очередей на участках у нас никогда не наблюдается.





4. На бюллетенях в Северной Корее можно ничего не указывать. Выборы безальтернативные: в бюллетене имя только одного кандидата, назначенного сверху, поэтому достаточно взять бюллетень и бросить его в урну, чтобы голос был засчитан. В Беларуси нужно указывать, за кого голосуешь, хотя выборы по большинству округов в сельские советы также безальтернативные.









5. Кандидатов в Корее назначает Партия. Партия Ким Чен Ына, например, в настоящее время занимает 607 мест в Верховном народном собрании (из 687 кандидатов). Остаток формально принадлежит к другим партиям, которые, правда, находятся в коалиции с правящей Партией Труда. В результате последних выборов в Беларуси в Палату представителей попали два неправительственных кандидата - Елена Анисим и Анна Канопацкая.





6. После голосования северокорейцы идут праздновать. Похоже, как и в Беларуси, организованы буфет, праздничные ярмарки, музыка в городе. Для людей, которые стоят в очереди, чтобы «проголосовать», выступают местные танцевальные и певческие коллективы.





7. Ким Чен Ын, как и Александр Лукашенко, не сомневается в народной поддержке. На прошлых выборах на участке Ким Чен Ына проголосовали 100% избирателей, и 100% голосов было отдано за Ким Чен Ына. Лукашенко, по официальным данным, набрал на президентских выборах 83,49%. Согласно же данным НИСЭПИ, Лукашенко набрал лишь 50,8%.