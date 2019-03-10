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Кочанова: У нас есть кого назначать министрами

11.03.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Руководство Беларуси постоянно занимается обновлением и омоложением кадров, заявила в интервью СТВ глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова.

"У нас есть Академия управления при президенте, где сегодня пересмотрены программы. Кроме того, у нас есть кадровые резервы, которые сформированы, и кадровый реестр главы государства прежде всего, в котором постоянно идет обновление", — пояснила чиновница.


Она добавила, что есть специальный резерв из молодых людей, которые выбрали для себя государственную службу. В этой группе насчитывается более 70 человек. "И из этой группы у нас есть те, которые назначены на достаточно высокие должности в нашей стране", — рассказала Кочанова.  



 
 
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Руководство Беларуси постоянно занимается обновлением и омоложением кадров, заявила в интервью СТВ глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова.
 
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