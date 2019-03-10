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Bloomberg: российские тролли меняют стратегию в преддверии выборов в США
Российские интернет-тролли, по-видимому, меняют свою стратегию по вмешательству на выборах в США в 2020 году, продвигая политические разногласия через фальшивые аккаунты в социальных сетях вместо того, чтобы создавать пропагандистские материалы самостоятельно.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Связанное с Кремлем «Агентство интернет-исследований», возможно, входит в число тех, кто пытается обойти защитные меры, введенные такими компаниями, как Facebook и Twitter, для выявления и удаления фейкового контента, который хакеры создавали для порождения раздоров среди избирателей в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года, пишет Bloomberg.
«Мы видим, что вместо того, чтобы создавать контент самим, они раздувают его. В этом случае он не обязательно является неаутентичным, и у них появляется возможность спрятаться за кем-то другим», – говорит директор по анализу данных в компании FireEye Джон Халтквист.
Другие хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания огромного количества аккаунтов в соцсетях, говорит исследователь в компании Symantec Кэндид Вуэст.
Хотя раздувание разобщающего контента использовалось и раньше, хакеры и тролли, похоже, начинают активно использовать эту методику в преддверии следующих президентских выборов в США.
Вуэст говорит, что фейковые аккаунты стали реже генерировать оригинальный контент в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и стали уделять больше внимания наращиванию базы фолловеров, которая, возможно, будет задействована в качестве платформы для распространения разобщающих сообщений в 2020 году.
Тем временем, директор ФБР Кристофер Рэй заявил во вторник, что социальные сети остаются основным каналом влияния иностранных игроков на американские выборы, и что его ведомство работает с компаниями над этой проблемой.
«Злонамеренная иностранная кампания по оказанию влияния, особенно с использованием социальных серей, продолжается практически неослабно и усиливается во время электоральных циклов, – сказал Рэй. – Мы готовимся к тому, что она снова усилится в 2020 году».
Однако устранение иностранного влияния остается скользкой задачей для социальных сетей.
Натаниэль Глейшер, курирующий вопросы кибербезопасности в Facebook, говорит, что противодействие подобным усилиям связано с поддержанием очень тонкого баланса.
По его словам, компаниям приходится «искать шаги по созданию дополнительных препятствий для плохих игроков… но так, чтобы не создавать препятствий для содержательной общественной дискуссии».
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Российские интернет-тролли, по-видимому, меняют свою стратегию по вмешательству на выборах в США в 2020 году, продвигая политические разногласия через фальшивые...
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