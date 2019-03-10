Нежные и строгие образы спортсменок к 8 марта (и никаких тюльпанов). Топ фото из Instagram

В подборке SPORT.TUT.BY — много женственности, уверенности и красоты. А на десерт — юмор от короля биатлона Бьорндалена. Листайте.

В эти дни звезды из мира спорта размещали много постов с пожеланиями к Восьмому марта, приветствиями весны и итогами зимы. Девушки желали друг другу стойкости и нежности, смелости и робости. А еще делились очаровательными снимками в платьях в пол (и строгих костюмах. Почему бы и нет?).

Вот летящий образ от Екатерины Галкиной.

Грация и красота Мелиты Станюты.

И подчеркнутая элегантность Анжелики Кербер, напоминающей: Международный женский день — это не совсем про тюльпаны и нежность, а про равенство, борьбу с дискриминацией и празднование достижений женщин во всем мире.

А это юная чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова, которая едва не растопила минский лед. Помните?

Россиянка Мария Шарапова на днях отужинала в компании posh spice Виктории Бекхэм.

А Арина Соболенко поделилась с фолловерами вечерним образом — теннисистка в платье от белорусского дизайнера. Как вам?

Дарья Домрачева вместе с мамой и мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом на прошлой неделе побывала в Нягани, где чемпионка прожила с четырех до 17 лет. Дарья показала подписчикам дом, родную школу, биатлонный стадион, где проходили ее тренировки. А еще, неожиданно для себя самой, расплакалась от нахлынувших эмоций после выступления перед няганьской публикой.

Действующие биатлонисты сейчас соревнуются на главном старте сезона. Участники чемпионата мира по-разному настраиваются на гонки. Например, Тарьей Бё накануне смотрел матч «ПСЖ» против «Манчестера» еще одного норвежца Сульшера. По ходу поединка Бё-старший убедился: в спорте возможны любые расклады.

А вот чемпионка первой женской гонки на ЧМ Анастасия Кузьмина. Без голоса, но на отличных скоростях словачка вырвала победу даже с одним промахом.

Ее родной брат Антон Шипулин дебютировал на мире в качестве комментатора. Россиянин признался, что не очень доволен первым эфиром, но пообещал работать над собой.

И под занавес — немного веселья от Бьондалена и Лив-Грете Шельбрейд (в прошлом — Пуаре). Легенды норвежского биатлона сразились в стрельбе, но необычной, а картофельной. Да-да, вместо патронов Уле и Лив-Грете заряжали оружие картошкой. Вам тоже кажется, что эта была идея Бьорндалена?