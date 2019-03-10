Инвалид хотел взять кредит, но согласился только один банк. Ему предложили займ в 35 рублей

38-летний житель Островца Вячеслав Бразевич — инвалид второй группы. Он живет на пенсию в 180 рублей. Полгода назад мужчина решил оформить кредит, чтобы сделать ремонт в квартире. Он обратился в несколько банков, но заявку одобрили лишь в одном — на 35 рублей на три года. Этой суммы мужчине было недостаточно. FINANCE.TUT.BY узнал подробности истории и расспросил экспертов, как действовать в подобной ситуации.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Решил взять кредит на небольшой ремонт в квартире, оформить 500−700 рублей. Подавал заявки в банки, но как только там узнавали, что я неработающий инвалид, мягко отказывали и объясняли, что пенсия по инвалидности не может считаться дополнительным доходом.

Вячеславу согласились выделить кредит лишь в одном банке. «Сказали, что уведомят по СМС, когда прийти», — вспоминает мужчина. Через три дня он получил такое сообщение:



Скриншот сообщения, из личного архива героя

— Я увидел ошибку в СМС, «при условии предоставления» написано без пробела. Из-за этого решил, что и сумма неправильная, потерялся ноль. Но в банке сказали, что все верно, и спросили, буду ли я оформлять кредит. Конечно же, отказался от такого щедрого предложения, — вспоминает Вячеслав.

Мужчина получил инвалидность в 30 лет по состоянию здоровья, последние годы перед этим он работал кочегаром. Пенсию Вячеслав получает уже пять лет, и перед обращением в банк мужчина взял справку о доходах. В документе указано, что с 1 мая по 31 октября он получил 1072 рубля. Если с мая по июль Вячеславу полагалась пенсия в 176 рублей, то с августа по октябрь она была немного выше — 182 рубля.

— Живу в квартире с братом, коммуналка за январь была 90 рублей. На лекарства не особо много трачу, так как инвалиду полагается скидка в 90%, в месяц рублей пять идет. Но одежду я уже не могу позволить купить, только трусы и носки.

Банк: «Чистый доход не должен быть меньше бюджета прожиточного минимума»

В «Беларусбанке», где Вячеславу были готовы предоставить кредит, но мужчину не устроила сумма, поясняют, что наличие инвалидности у человека не может быть причиной отказа.

— Порядок и условия кредитования в нашем банке едины абсолютно для всех категорий граждан. Перед тем как заключить договор, банк оценивает кредитоспособность заявителя, после чего принимает решение о выдаче кредита либо отказе. Кредитоспособность оценивается по таким факторам, как анкетные данные, доходы, взаимоотношения с банком, кредитная история. Кроме того, чистый доход, который останется в распоряжении клиента после уплаты платежей, не должен быть меньше размера бюджета прожиточного минимума, — поясняют в пресс-службе банка.

Кредитополучатель также должен предоставить обеспечение по возврату кредита. Это могут быть в том числе гарантийный депозит, залог недвижимого и движимого имущества, поручительства, гарантии.

В «Беларусбанке» уточняют, что максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности клиента. Ее можно самостоятельно рассчитать в разделе «кредитный калькулятор» на сайте банка.

Пресс-служба банка отмечает, что вводить специальные программы для отдельных категорий граждан Беларусбанк пока не планирует. «Но в рамках клуба „Бархат“ мы предоставляем кредиты гражданам, которые получают пенсию, независимо от возраста, в первый год пользования кредита действует пониженная процентная ставка», — объясняют специалисты.

Каждый банк самостоятельно определяет, как именно считать показатели долговой нагрузки, рассказывает заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка Дабрабыт Вера Януть. Однако в инструкции установлены пределы, в случае превышения которых банк не будет выдавать кредит. Так, платежи по кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода кредитополучателя.

Кроме того, предусмотрено, что задолженность по кредитам, предоставление или возврат которых осуществляется с использованием господдержки, в расчет не принимается, объясняет специалист. То есть льготные кредиты не помешают клиенту оформлять кредиты на общих основаниях.

— Помимо показателя долговой нагрузки при принятии решения банки также используют собственную систему скоринга, которая анализирует множество данных о клиенте, включая возраст, официальное трудоустройство, доходы, расходы, кредитную историю и много других данных. Проще говоря, это специальная математическая модель со множеством переменных и коэффициентов, которая помогает принять решение о предоставлении кредита, — уточняют в банке.

Также эксперт обращает внимание на установленный размер бюджета прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы. «При принятии решения о выдаче кредита некоторые банки также принимают в анализ и значение БПМ, которое могло повлиять на решение по конкретному случаю», — говорит Вера Януть.

«Банк должен предоставить обоснования, почему инвалидность является риском при выдаче кредита»

Доступ к кредитам и другим банковским инструментам действительно является проблематичным, рассказывает координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

— Банки не всегда указывают причину отказа, но чаще всего поводом являются повышенные финансовые риски. У нас есть основания думать, что именно факт наличия инвалидности является преградой для принятия положительного решения. Когда мы разбирались, то не смогли найти объективных подтверждений, почему это так. Напротив, если мы говорим о сегодняшних реальных зарплатах, особенно в районах, то иногда пенсия выглядит более устойчивым доходом, — говорит Сергей Дроздовский.

По его словам, несколько лет назад «Белорусское общество инвалидов» предложило создать программу льготного кредитования для людей с инвалидностью. Сергей Дроздовский признает сложность идеи и объясняет, что «нужно приложить серьезные усилия, чтобы она не превратилась в коррупционную схему».

— У нас есть обратное предложение — разработать объективные признаки для отказа. Банк должен предоставить обоснования, почему инвалидность является риском при выдаче кредита. Если такого рода доказательства есть, мы их примем, а если нет — это совершенно надуманное дискриминационное правило.

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