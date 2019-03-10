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Сроки строительства жилья можно будет продлевать только один раз

11.03.2019 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Сроки строительства жилья можно будет продлевать только один раз
Фото из открытых источников

Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил глава ведомства Дмитрий Микуленок.

По словам министра, радикальное предложение Минстройархитектуры сейчас обсуждается в Совмине.

Предусматривается разрешать продление сроков строительства не более одного раза. Если проблема с недостроем после этого не разрешится, недвижимость изымут и отдадут другому застройщику. 

Также отрабатывается другой законопроект, согласно которому такие объекты можно будет регистрировать в рамках БРТИ.  Это приведет к появлению рынка недостроя. 

«А в принципе на рынке очень много игроков, которые готовы на любой стадии перекупить. У нас создается рынок и идет движение». 

Сроки строительства жилья можно будет продлевать только один раз
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Минстройархитектуры подготовило предложение, нацеленное на борьбу с долгостроями.
 
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