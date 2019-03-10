Сроки строительства жилья можно будет продлевать только один раз

Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил глава ведомства Дмитрий Микуленок.
По словам министра, радикальное предложение Минстройархитектуры сейчас обсуждается в Совмине.
Предусматривается разрешать продление сроков строительства не более одного раза. Если проблема с недостроем после этого не разрешится, недвижимость изымут и отдадут другому застройщику.
Также отрабатывается другой законопроект, согласно которому такие объекты можно будет регистрировать в рамках БРТИ. Это приведет к появлению рынка недостроя.
«А в принципе на рынке очень много игроков, которые готовы на любой стадии перекупить. У нас создается рынок и идет движение».