﻿ Ветрено и до +9 – погода в Горках на неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветрено и до +9 – погода в Горках на неделе

11.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 54

 

Дыхание весны пока ощущается не так сильно, как хотелось бы. В течение недели нас ждут легкий морозец и мокрый снег. Однако  на выходных в Горках обещают до +9°С.

 

Ветрено и до +9 – погода в Горках на неделе

 

Завтра, 12 марта, прогнозируют около градуса ниже нуля, сплошную облачность и снегопад.

В среду, 13 марта, утром будет до -5°С,  днем потеплеет, а к ночи обещают мокрый снег. 14 марта — облачно, снег, около трех градусов тепла и порывы ветра  до 13 м/c. Пятница 15 марта не принесет существенных изменений в погоде, ближе к вечеру снова прогнозируют сильный ветер.


 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дыхание весны пока ощущается не так сильно, как хотелось бы. В течение недели нас ждут легкий морозец и мокрый снег. Однако  на выходных в Горках обещают до +9°С.    ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В понедельник на бирже выстоял только доллар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика