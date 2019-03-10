Ветрено и до +9 – погода в Горках на неделе

Дыхание весны пока ощущается не так сильно, как хотелось бы. В течение недели нас ждут легкий морозец и мокрый снег. Однако на выходных в Горках обещают до +9°С.





Завтра, 12 марта, прогнозируют около градуса ниже нуля, сплошную облачность и снегопад.

В среду, 13 марта, утром будет до -5°С, днем потеплеет, а к ночи обещают мокрый снег. 14 марта — облачно, снег, около трех градусов тепла и порывы ветра до 13 м/c. Пятница 15 марта не принесет существенных изменений в погоде, ближе к вечеру снова прогнозируют сильный ветер.