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Губерниев - о Бьорндалене: Он за свои медали получил от правительства ноль

11.03.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых вознаграждениях норвежского правительства для 20-кратного чемпиона мира по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена, сообщает «Чемпионат».


Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

— Вчера говорил с Бьорндаленом. Он за свои медали от норвежского правительства получил ноль. Зеро, — рассказал Губерниев во время общения с подписчиками в своем инстаграме.

45-летний Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед).

Кроме того, Уле-Эйнар — самый возрастной победитель этапов Кубка мира по биатлону в личных гонках: индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде (Швеция) он выиграл в 41 год, 10 месяцев и 5 дней. По окончании прошлого сезона норвежец завершил профессиональную карьеру.

 
 
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых вознаграждениях норвежского правительства для 20-кратного чемпиона мира по биатлону Уле-Эйнара...
 
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