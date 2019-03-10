Лукашенко: 20% населения страны живет в Минске. Дальше - нельзя

В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках — все больше. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Минска Анатолия Сивака, сообщается в эфире «Беларусь 1» .



Город-спутник Смолевичи. Фото: Артем Качан

— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. И они поддерживают такую тенденцию, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что города-спутники определены. Но главное — чтобы в них были рабочие места, а также хорошая транспортная связь со столицей.

Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. Но, как признают и сами чиновники , процесс идет медленно. Во-первых, в этих городах надо строить не только дома, но и инфраструктуру. Без нее желающих жить в условных Смолевичах явно не прибавится. Во-вторых, Миноблисполком (ожидаемо) не рвется оплачивать инфраструктуру из региональной казны, ведь в города-спутники по задумке должны переезжать в первую очередь минчане. В-третьих, в городах-спутниках не так много работы, и людям все равно надо ездить каждый день в столицу. А для этого надо хорошее транспортное сообщение.

Но Министерство архитектуры уже подготовило проект документа, согласно которому в Смолевичах смогут строиться все желающие очередники, а не только минчане. А почему сейчас в Смолевичах все не так радужно — почитайте мнение нашего журналиста Станислава Журавлевича, который сам там живет.