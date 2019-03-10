﻿ Лукашенко: 20% населения страны живет в Минске. Дальше - нельзя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: 20% населения страны живет в Минске. Дальше - нельзя

11.03.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках — все больше. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Минска Анатолия Сивака, сообщается в эфире «Беларусь 1».


Город-спутник Смолевичи. Фото: Артем Качан

— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. И они поддерживают такую тенденцию, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что города-спутники определены. Но главное — чтобы в них были рабочие места, а также хорошая транспортная связь со столицей.

Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. Но, как признают и сами чиновники, процесс идет медленно. Во-первых, в этих городах надо строить не только дома, но и инфраструктуру. Без нее желающих жить в условных Смолевичах явно не прибавится. Во-вторых, Миноблисполком (ожидаемо) не рвется оплачивать инфраструктуру из региональной казны, ведь в города-спутники по задумке должны переезжать в первую очередь минчане. В-третьих, в городах-спутниках не так много работы, и людям все равно надо ездить каждый день в столицу. А для этого надо хорошее транспортное сообщение.

Но Министерство архитектуры уже подготовило проект документа, согласно которому в Смолевичах смогут строиться все желающие очередники, а не только минчане. А почему сейчас в Смолевичах все не так радужно — почитайте мнение нашего журналиста Станислава Журавлевича, который сам там живет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках - все больше. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сроки строительства жилья можно будет продлевать только один раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика