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Лукашенко: 20% населения страны живет в Минске. Дальше - нельзя
В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках — все больше. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Минска Анатолия Сивака, сообщается в эфире
— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. И они поддерживают такую тенденцию, — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что города-спутники определены. Но главное — чтобы в них были рабочие места, а также хорошая транспортная связь со столицей.
Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. Но, как
Но Министерство архитектуры уже подготовило проект документа, согласно которому в Смолевичах смогут строиться все желающие очередники, а не только минчане. А почему сейчас в Смолевичах все не так радужно —
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В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках - все больше. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом главу столицы.
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