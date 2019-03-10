Рентабельность - 5%. Президент поручил изучить опыт возглавляемого Салеем застройщка

На встрече с главой Минска Александр Лукашенко поручил изучить строительный опыт завода эффективных промышленных конструкций, которым руководит старший брат знаменитого белорусского хоккеиста Руслана Салея Вадим. Этому предприятию президент дал участки для строительства, но ограничил рентабельность до 5%, сообщается в эфире « Беларусь 1 ».



Вадим Салей — по центру. Фото: Федерация хоккея Беларуси

На сегодняшней встрече с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком Лукашенко акцентировал внимание на цене «квадрата» жилья и поручил изучить строительный опыт завода эффективных промышленных конструкций.

— Несколько лет назад президент разрешил предоставить предприятию необходимые стройплощадки, а организация возводила жилье с рентабельностью не выше 5%. Если эксперимент удался, то необходимо его продолжить, — сообщается в эфире телеканала.

Завод эффективных промышленных конструкций входит в состав ГПО «Минскстрой». Предприятие не только производит панели, но и выступает застройщиком. По данным источников REALTY.TUT.BY, именно завод эффективных промышленных конструкций должен будет застраивать жильем 24 гектара земли в Новинках, которые Лукашенко своим указом вывел из ландшафтной зоны Минска.

Предприятием руководит Вадим Салей — брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея. Вадим Салей увлекается любительским хоккеем — в числе прочего играл в команде президента.