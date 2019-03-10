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Ввод миротворцев в Донбасс возможен только для выполнения минских соглашений - генсек ОБСЕ

11.03.2019 13:04 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поддерживает идею направления в Донбасс миротворческой миссии ООН, если она будет содействовать реализации минских договоренностей.

"Если миротворческая операция поможет преодолеть тупик и реализовать минские соглашения, я только буду за. ОБСЕ была организацией, которая очень позитивно отреагировала на эту идею", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Т.Гремингер напомнил, что именно возглавляемая им организация выступила с идеей о "совместной операции ООН-ОБСЕ" в Донбассе.

"Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата, мандата. Я хотел бы подчеркнуть одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого. Боюсь, что пока нет аппетита для реализации Минска, мы также не сможем прийти к общему пониманию того, на что может быть похожа такая операция", - сказал генсек ОБСЕ.

При этом он заверил, что в ОБСЕ "все за и были бы рады внести свой вклад". "Но пока мы далеки от общего понимания. Если вы создадите общее понимание, это будет выполнимо", - отметил собеседник агентства.

Минские договоренности представляют собой комплекс документов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины: протокол, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске, которым предусматривается прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей и второе соглашение, согласованное на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами РФ, Украины, Германии и Франции - так называемой "Нормандской четверкой" - и подписанное Контактной группой из числа представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поддерживает идею направления в Донбасс миротворческой миссии ООН, если она будет содействовать реализации минских...
 
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