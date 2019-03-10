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Шойгу заявил об усилении военной группировки в Крыму
Военная группировка в Крыму усилена и способна защитить интересы России в Черном море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр в понедельник в Госдуме.
Он также сообщил, что создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями в Средиземном море.
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Военная группировка в Крыму усилена и способна защитить интересы России в Черном море, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Усилен состав войск в Крыму, что...
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