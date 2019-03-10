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Конкурс молодых художников организует Национальный исторический музей

11.03.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Национальный исторический музей организует в Минске проект, посвящённый молодым художникам. Подробнее об этом рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Национального исторического музея Республики Беларусь – Павел Сапотько.

Конкурс молодых художников организует Национальный исторический музей

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Проект глобальный, на самом деле – Республиканский конкурс «Триеннале молодых художников». В нашей стране сейчас проходит очень много различных выставок: и биеннале, и триеннале, на которых уважаемые художники показывают свои произведения, организовывают презентацию своей деятельности. И очень важно это. Во-первых, это демонстрация своего интеллектуального и творческого потенциала. Мы, белорусы, должны знать, какие люди у нас творят. Потому что, действительно, у нас очень много потрясающих, талантливых художников.

И задача наша, в том числе, как работников культуры, популяризировать ярких представителей. Они у нас есть, они талантливы, и мы можем ими гордиться. Во-вторых, это расширение поля диалога между творцами, кураторами, искусствоведами и, самое главное, со зрителем. Это возможности для самореализации и самоактуализации. На базе Дворца искусств состоится церемония выставки, и будет работать эта большая экспозиция, на которой будут представлены более 100 произведений тех авторов, которых отберёт отборочная комиссия и жюри. А лауреаты ещё и получат денежный приз, дипломы.

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Теги: Минск
 
 
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Национальный исторический музей организует в Минске проект, посвящённый молодым художникам. Подробнее об этом рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего...
 
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