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Конкурс молодых художников организует Национальный исторический музей
Национальный исторический музей организует в Минске проект, посвящённый молодым художникам. Подробнее об этом рассказал гость программы
И задача наша, в том числе, как работников культуры, популяризировать ярких представителей. Они у нас есть, они талантливы, и мы можем ими гордиться. Во-вторых, это расширение поля диалога между творцами, кураторами, искусствоведами и, самое главное, со зрителем. Это возможности для самореализации и самоактуализации. На базе Дворца искусств состоится церемония выставки, и будет работать эта большая экспозиция, на которой будут представлены более 100 произведений тех авторов, которых отберёт отборочная комиссия и жюри. А лауреаты ещё и получат денежный приз, дипломы.
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Национальный исторический музей организует в Минске проект, посвящённый молодым художникам. Подробнее об этом рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего...
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