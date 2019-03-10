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«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе
Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу.
Пост, обращенный к российскому певцу, Рыбак опубликовал в Instagram.
Александр Рыбак:
Сергей Лазарев в свою очередь поблагодарил Александра Рыбака за поддержку.
«Wow!!! Саша!! Спасибо огромное!!!», – написал певец в комментариях. А слова, которые Рыбак адресовал ему опубликовал в Instagram Stories.
На минувших выходных Сергей Лазарев презентовал песню «Scream», которую исполнит на «Евровидении».
Букмекеры пророчат победу российскому исполнителю. Лазарев принимает участие в конкурсе во второй раз. В 2015 году артист занял третье место, но победил в зрительском голосовании.
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Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу. Пост, обращенный к российскому...
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