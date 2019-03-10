«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе

Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу.

Пост, обращенный к российскому певцу, Рыбак опубликовал в Instagram.

Александр Рыбак:

Серёжа, поздравляю. Это реально искусство! В этот раз ты победишь. Не потому что «Россия», а потому что «музыка».



Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев в свою очередь поблагодарил Александра Рыбака за поддержку.

«Wow!!! Саша!! Спасибо огромное!!!», – написал певец в комментариях. А слова, которые Рыбак адресовал ему опубликовал в Instagram Stories.



Фото: instagram.com/lazarevsergey

На минувших выходных Сергей Лазарев презентовал песню «Scream», которую исполнит на «Евровидении».

За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов раз ( здесь подробнее ).

Букмекеры пророчат победу российскому исполнителю. Лазарев принимает участие в конкурсе во второй раз. В 2015 году артист занял третье место, но победил в зрительском голосовании.