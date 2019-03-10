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«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета
Без диплома ты никто! Эту прописную истину ещё школьницей хорошо усвоила студентка Мария. На четвёртом курсе университета жизнь забила ключом: у девушки появилась любимая работа, а потому учёба отошла на второй план. За голову Мария схватилась только во время зимней сессии, когда срочно нужно было сдавать курсовую. Ситуация казалась безвыходной и девушка решилась пойти на подлог – заказала работу в Интернете.
Мария:
Спустя неделю исполнитель заявил: ему потребуется дополнительное время на выполнение курсовой. Заказанную работу на руки студентка получила только через полмесяца. К тому моменту ей уже грозили отчислением. А потому купленную работу она сдала, даже не читая.
Мария:
Раздосадованная Мария пожимает плечами – в нелепой ситуации она виновата сама. Как показывает практика, вычислить недобросовестных студентов опытный преподаватель может на раз-два – прочитав первые страницы работы. Елена Белоусова за 6 лет работы в университете проверила несколько сотен курсовых и дипломных. Сегодня она за считаные минуты может отличить оригинальную работу от купленной.
Елена Белоусова, кандидат технических наук, доцент кафедры защиты информации УО «БГУИР»:
По закону, организации, подобные той, в которую обратилась студентка, должны оказывать помощь в написании и оформлении научных работ. На деле чаще всего они предлагают уже готовые рефераты. Если качество выполненной работы – сомнительное, предъявить претензии попросту будет некому. Ведь студент изначально идет на уловку, пытаясь обмануть ВУЗ.
Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Елена Белоусова:
Между тем, в Интернете в один клик можно найти сотни фирм, предлагающих не только написать диплом или курсовую, но и за считаные дни сделать из любого дипломированного специалиста. Были бы деньги! Поддельные корочки без зазрения совести продают многие зарубежные сайты.
У вас можно заказать белорусский диплом?
– Да, можно.
Сколько это будет стоить?
25 тысяч российских, это где-то 400-450 рублей на ваши.
У вас можно любую специальность?
Да, любую.
Если студент, всё-таки, решается провернуть аферу – юристы предупреждают – за это может грозить тюрьма.
Елена Белоусова:
Студентка Мария горестно вздыхает. В университете пошли навстречу и разрешили пересдать работу. Но впереди – летняя сессия и написание диплома. Уж тут ей точно придется потрудиться самой.
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«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета
Без диплома ты никто! Эту прописную истину ещё школьницей хорошо усвоила студентка Мария. На четвёртом курсе университета жизнь забила ключом: у девушки появилась...
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