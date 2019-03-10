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«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

11.03.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Без диплома ты никто! Эту прописную истину ещё школьницей хорошо усвоила студентка Мария. На четвёртом курсе университета жизнь забила ключом: у девушки появилась любимая работа, а потому учёба отошла на второй план. За голову Мария схватилась только во время зимней сессии, когда срочно нужно было сдавать курсовую. Ситуация казалась безвыходной и девушка решилась пойти на подлог – заказала работу в Интернете.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Мария:
Быстро я нашла человека в Интернете, который согласился за короткий срок и качественно выполнить мою работу за 100 рублей. Через два дня я переслала ему деньги, а он обещал выполнить за неделю эту работу.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Спустя неделю исполнитель заявил: ему потребуется дополнительное время на выполнение курсовой. Заказанную работу на руки студентка получила только через полмесяца. К тому моменту ей уже грозили отчислением. А потому купленную работу она сдала, даже не читая.

Мария:
Как выяснилось, в моей работе было много ошибок и недочётов. Много текста было скопировано из Интернета. В итоге мою работу не приняли, все мои деньги ушли на ветер и я переписывала свою работу сама.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Раздосадованная Мария пожимает плечами – в нелепой ситуации она виновата сама. Как показывает практика, вычислить недобросовестных студентов опытный преподаватель может на раз-два – прочитав первые страницы работы. Елена Белоусова за 6 лет работы в университете проверила несколько сотен курсовых и дипломных. Сегодня она за считаные минуты может отличить оригинальную работу от купленной.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Елена Белоусова, кандидат технических наук, доцент кафедры защиты информации УО «БГУИР»:
Если появляются какие-то подозрения, студенту отправляется курсовой проект на переработку. Студенту даётся только одна попытка, это довольно короткие сроки, в течение которых он может доработать свой проект. Но в случае если он не может выполнить – это грозит ему отчислением.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

По закону, организации, подобные той, в которую обратилась студентка, должны оказывать помощь в написании и оформлении научных работ. На деле чаще всего они предлагают уже готовые рефераты. Если качество выполненной работы – сомнительное, предъявить претензии попросту будет некому. Ведь студент изначально идет на уловку, пытаясь обмануть ВУЗ.

Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Если в учебном заведении будет установлено, что студент предоставил дипломную работу, которую он приобрёл у третьих лиц, оценка за работу может быть аннулирована.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Елена Белоусова:
Если студент не выполняет календарный план, это заставляет руководителя задуматься о том, что он явно не выполняет курсовой проект или надеется на постороннюю помощь.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Между тем, в Интернете в один клик можно найти сотни фирм, предлагающих не только написать диплом или курсовую, но и за считаные дни сделать из любого дипломированного специалиста. Были бы деньги! Поддельные корочки без зазрения совести продают многие зарубежные сайты.

У вас можно заказать белорусский диплом?

Да, можно.

Сколько это будет стоить?

25 тысяч российских, это где-то 400-450 рублей на ваши.

У вас можно любую специальность?

Да, любую.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Если студент, всё-таки, решается провернуть аферу – юристы предупреждают – за это может грозить тюрьма.

Елена Белоусова:
Подделка удостоверений, либо любого официального документа, предоставляющего права, либо освобождающего от обязанностей, с целью использования такого документа самим лицом, либо передачу другому лицу наказывается ограничением свободы сроком до двух лет.

«Работу не приняли, все деньги ушли на ветер». Студентка заказала курсовую, а получила текст из Интернета

Студентка Мария горестно вздыхает. В университете пошли навстречу и разрешили пересдать работу. Но впереди – летняя сессия и написание диплома. Уж тут ей точно придется потрудиться самой.
 
 
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Без диплома ты никто! Эту прописную истину ещё школьницей хорошо усвоила студентка Мария. На четвёртом курсе университета жизнь забила ключом: у девушки появилась...
 
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