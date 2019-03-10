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«Минчанка» уступила «Заречье-Одинцово» в 20 туре российской суперлиги
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела домашний матч в рамках 20 тура российской суперлиги. В гости к белорускам приезжала команда из московской области «Заречье-Одинцово», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первые две партии прошли под диктовку россиянок, а вот в третьем сете подопечные Виктора Гончарова, наконец, смогли навязать борьбу и почти довели дело до четвертой партии. Однако победу все-таки вырвали волейболистки «Заречья», выиграв третью партию 31:29.
Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:
Мы смогли собраться, но немножко поздновато это было, наверное. Поэтому мы не смогли.
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела домашний матч в рамках 20 тура российской суперлиги. В гости к белорускам приезжала команда из московской...
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