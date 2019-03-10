ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минчанка» уступила «Заречье-Одинцово» в 20 туре российской суперлиги

11.03.2019 13:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела домашний матч в рамках 20 тура российской суперлиги. В гости к белорускам приезжала команда из московской области «Заречье-Одинцово», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые две партии прошли под диктовку россиянок, а вот в третьем сете подопечные Виктора Гончарова, наконец, смогли навязать борьбу и почти довели дело до четвертой партии. Однако победу все-таки вырвали волейболистки «Заречья», выиграв третью партию 31:29.

«Минчанка» уступила «Заречье-Одинцово» в 20 туре российской суперлиги

Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:
К сожалению, у нас сегодня получилось навязать борьбу только в третьей партии. Я не знаю, с чем это связано. Мы очень долго собирались, вторая партия была очень провальной для нас: мы не справились с приемом. Наверное, это и сыграло роль.

Мы смогли собраться, но немножко поздновато это было, наверное. Поэтому мы не смогли.
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела домашний матч в рамках 20 тура российской суперлиги. В гости к белорускам приезжала команда из московской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ірына Александровіч: «шчасце быць жанчынай…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика