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Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике

11.03.2019 12:57 — Разное | СТВ  
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Новости Мексики. Без малого два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике

Транспортное средство направлялось из города Тампико в Рейносу, когда путь ему преградили два легковых авто. Из них вышли вооруженные люди, которые силой вывели половину пассажиров автобуса, после чего скрылись с ними в неизвестном направлении. Водитель вызвал помощь. Правоохранители разыскивают людей, однако пока информации об их местонахождении нет.
 
 
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Новости Мексики. Без малого два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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