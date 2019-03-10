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Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике
Новости Мексики. Без малого два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортное средство направлялось из города Тампико в Рейносу, когда путь ему преградили два легковых авто. Из них вышли вооруженные люди, которые силой вывели половину пассажиров автобуса, после чего скрылись с ними в неизвестном направлении. Водитель вызвал помощь. Правоохранители разыскивают людей, однако пока информации об их местонахождении нет.
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Новости Мексики. Без малого два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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