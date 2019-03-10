|
Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?
Боль, отчаяние и настоящая безысходность. Их дом – больше не крепость, а чужое имущество. Пока милиция вскрывает двери, Татьяна Файзуллоева с ужасом примеряет роль бездомной. В родные стены вот-вот ворвутся толпы незнакомцев, а из хозяйки элитной трёшки она, вместе с пятью домочадцами, превратится в бомжа.
Татьяна Файзуллоева, осталась без квартиры:
Женщина навзрыд вспоминает историю этого ужаса. Пять лет назад семье срочно понадобились деньги – вместе с дочерью она собиралась открыть кафе. А когда в банке отказались выдавать кредит, Татьяна обратилась к частнику. Драконовские проценты по займу ничуть не отпугнули героиню, на горизонте маячила мечта.
Светлана Короткова, дочь пострадавшей:
Татьяна предложила квартиру. Директор с ходу согласился и они подписали договор. Женщина исправно платила проценты. А когда весь долг был погашен, въедливый кредитор ошарашил пенсионерку новостью – теперь её 120-метровая квартира полностью принадлежит ему.
Татьяна Файзуллоева:
Как залог превратился в договор купли-продажи, в семье гадают по сей день. Родственники Татьяны написали во все инстанции и подключили десятки адвокатов. Но результат – нулевой. Даже в суд, где он выступал ответчиком по делу он так и не явился.
Светлана Короткова:
Доведенных до отчаяния жильцов квартиры силой выселяют на лестничную площадку. Правоохранители действуют по закону, но инвалиду первой группы этого не объяснишь. Отстаивать свои квадратные метры семья готова до последнего.
Татьяна Файзуллоева:
Спустя сутки после принудительного выселения съёмочная группа СТВ отправляется проведать Татьяну. Теперь хозяйка шикарных апартаментов перебралась на лестницу и охраняет собственную дверь с обратной стороны. В холодном тамбуре лежит её парализованный брат-инвалид. Сотрудники соцзащиты возмущены положением дел, но передавать заботу о родственнике посторонним людям Татьяна категорически не соглашается.
Татьяна Цупа, юрисконсульт ГУ «Территориальный центр социального облуживания населения Советского района г. Минска»:
Пострадавшие женщины уверены – произошедшее с ними – вопиющий беспредел. И наотрез отказываются покидать подъезд.
Светлана Короткова:
Юристы стоят на своём – сделка купли-продажи – настоящая многоходовка. А если вы привыкли, не глядя, подписывать документы – чёрные маклеры без труда завладеют и вашим имуществом.
Ирина Мартынова, директор агентства недвижимости:
Эта семья – не единственная жертва компании. История Ирины, как две капли воды, похожа на ЧП в семье первой героини. Женщине понадобилась крупная сумма денег, в качестве гарантии директор фирмы потребовал заложить квартиру матери. Несмотря на исправные платежи, накапавшие проценты превысили её самые смелые ожидании. Героиня попросила пойти ей на уступки и чуть не потеряла дар речи, услышав ответ.
Ирина, клиент фирмы ООО «Медиа-Финанс»:
У Дмитрия директор фирмы отобрал не недвижимость, а автомобиль. Мужчина взял заём почти на 8 тысяч долларов. Когда часть долга была погашена, ошарашенный клиент узнал – его собственное авто продано без ведома владельца.
Дмитрий, пострадавший:
Все пострадавшие уверяют – они брали только деньги в залог, ничего не собирались продавать, исправно платили по счетам.
Ирина Мартынова:
Обессиленные от голода, холода и тяжелейшего нервного потрясения, герои этого сюжета готовы продолжить и дальше ходить по всем инстанциям, чтобы по закону вернуть своё.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?
Боль, отчаяние и настоящая безысходность. Их дом – больше не крепость, а чужое имущество. Пока милиция вскрывает двери, Татьяна Файзуллоева с ужасом примеряет роль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)