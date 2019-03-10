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Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

11.03.2019 12:57 — Разное | СТВ  
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Боль, отчаяние и настоящая безысходность. Их дом – больше не крепость, а чужое имущество. Пока милиция вскрывает двери, Татьяна Файзуллоева с ужасом примеряет роль бездомной. В родные стены вот-вот ворвутся толпы незнакомцев, а из хозяйки элитной трёшки она, вместе с пятью домочадцами, превратится в бомжа.

Татьяна Файзуллоева, осталась без квартиры:
Три инсульта получил человек, куда я его дену, его с деревни забрала?! 10 лет за ним ухаживала.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Женщина навзрыд вспоминает историю этого ужаса. Пять лет назад семье срочно понадобились деньги – вместе с дочерью она собиралась открыть кафе. А когда в банке отказались выдавать кредит, Татьяна обратилась к частнику. Драконовские проценты по займу ничуть не отпугнули героиню, на горизонте маячила мечта.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Светлана Короткова, дочь пострадавшей:
В залог берёт абсолютно все – от ювелирных изделий, квартиры, коттеджей.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Татьяна предложила квартиру. Директор с ходу согласился и они подписали договор. Женщина исправно платила проценты. А когда весь долг был погашен, въедливый кредитор ошарашил пенсионерку новостью – теперь её 120-метровая квартира полностью принадлежит ему.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Татьяна Файзуллоева:
За что такое?! За свою доверчивость, безграмотность юридическую?! Он меня замучил, не могу, я уже в отчаянии, клянусь. Помогите! Я подписала, не читала, я ему доверяла. Он столько времени меня обхаживал. Мы на Куйбышева продали квартиру из-за этого, ему деньги отдали.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Как залог превратился в договор купли-продажи, в семье гадают по сей день. Родственники Татьяны написали во все инстанции и подключили десятки адвокатов. Но результат – нулевой. Даже в суд, где он выступал ответчиком по делу он так и не явился.

Светлана Короткова:
Якобы он часть денег ей передал во время сделки и вторая часть после подписания. У него нету ни расписки, ни акта о принятии квартиры. Рассказывает какие-то сказки.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Доведенных до отчаяния жильцов квартиры силой выселяют на лестничную площадку. Правоохранители действуют по закону, но инвалиду первой группы этого не объяснишь. Отстаивать свои квадратные метры семья готова до последнего.

Татьяна Файзуллоева:
Уже до отчаяния, уже думала на шестнадцатый этаж подняться и просто плюхнуться, потому что нет сил. Вот сейчас что мне делать, куда мне деться?!

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Спустя сутки после принудительного выселения съёмочная группа СТВ отправляется проведать Татьяну. Теперь хозяйка шикарных апартаментов перебралась на лестницу и охраняет собственную дверь с обратной стороны. В холодном тамбуре лежит её парализованный брат-инвалид. Сотрудники соцзащиты возмущены положением дел, но передавать заботу о родственнике посторонним людям Татьяна категорически не соглашается.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Татьяна Цупа, юрисконсульт ГУ «Территориальный центр социального облуживания населения Советского района г. Минска»:
Вся эта ситуация, которая здесь сложилась, явным образом и нарушает, и ограничивает, и ущемляет, не знаю, как это ещё назвать. Конечно, права, в первую очередь, инвалида первой группы, потому что человек лежачий, он не ходит и, переночевав на коридоре, в таком помещении, неизвестно, как это может сказаться на его здоровье.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Пострадавшие женщины уверены – произошедшее с ними – вопиющий беспредел. И наотрез отказываются покидать подъезд.

Светлана Короткова:
Решение суда мы выполнили: выписали в никуда – люди-бомжи на сегодняшний день. При проведении всей это процедуры выселения судебный исполнитель не предоставил акт описи нашего имущества. Были какие-то непонятные люди в квартире. Не знаем, есть ли там наши ценности, это надо будет всё проверять. С подъезда сегодня нас выгоняют тоже, к сожалению. Сказали: идите на улицу, вы тут не имеете права находиться.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Юристы стоят на своём – сделка купли-продажи – настоящая многоходовка. А если вы привыкли, не глядя, подписывать документы – чёрные маклеры без труда завладеют и вашим имуществом.

Ирина Мартынова, директор агентства недвижимости:
Договоры должны быть нотариально удостоверены и обязательно должны быть зарегистрированы в государственном агентстве по регистрации и земельному кадастру. То, что БТИ называют. Без государственной регистрации такая сделка недействительная. Наибольшие риски в договорах с рассрочкой платежа. Когда вы с покупателем договоритесь, что вы за такие-то деньги продаёте квартиру, покупатель отдаёт какую-то небольшую часть, а остальное я вам потом буду платить равными долями в течение какого-то времени. Гарантировать, что это будет делать человек, к сожалению, нельзя. Договор купли-продажи уже подписан. В этой ситуации хорошо бы его подписывать без перехода права собственности.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Эта семья – не единственная жертва компании. История Ирины, как две капли воды, похожа на ЧП в семье первой героини. Женщине понадобилась крупная сумма денег, в качестве гарантии директор фирмы потребовал заложить квартиру матери. Несмотря на исправные платежи, накапавшие проценты превысили её самые смелые ожидании. Героиня попросила пойти ей на уступки и чуть не потеряла дар речи, услышав ответ.

Ирина, клиент фирмы ООО «Медиа-Финанс»:
Он сказал: в таком случае, вы уже не являетесь хозяйкой данной квартиры, и ваша мать не является, потому что квартира ваша продана. Пришёл Камчатов с Лемешем, там не было третьих лиц. Они сказали, что это его квартира по закону. Насильно забрали у меня ключи от квартиры, вызвали милицию, сказали, что я проникла в чужое жильё.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

У Дмитрия директор фирмы отобрал не недвижимость, а автомобиль. Мужчина взял заём почти на 8 тысяч долларов. Когда часть долга была погашена, ошарашенный клиент узнал – его собственное авто продано без ведома владельца.

Дмитрий, пострадавший:
После этого он пошёл ещё в суд, там он утаил, что он получил деньги и продал машину. После суда мне пришёл иск на оплату 3 750 долларов США.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Все пострадавшие уверяют – они брали только деньги в залог, ничего не собирались продавать, исправно платили по счетам.

Ирина Мартынова:
Конечно, регистраторы разъясняют в БТИ и нотариусы разъясняют. Человек должен понимать, что он подписывает. Ваш случай, он как раз-таки пример того, что, наверное, не должным образом человеку было разъяснено.

Семью с лежачим инвалидом выселили из квартиры: как договор залога превратился в документ купли-продажи?

Обессиленные от голода, холода и тяжелейшего нервного потрясения, герои этого сюжета готовы продолжить и дальше ходить по всем инстанциям, чтобы по закону вернуть своё.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Боль, отчаяние и настоящая безысходность. Их дом – больше не крепость, а чужое имущество. Пока милиция вскрывает двери, Татьяна Файзуллоева с ужасом примеряет роль...
 
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