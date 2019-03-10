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Энергетический кризис в Венесуэле: занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы
Новости Венесуэлы. В Венесуэле на фоне энергетического кризиса 11 марта объявлено выходным. Занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетический коллапс в большинстве штатов произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. Власти назвали инцидент диверсией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что специалисты делают все возможное для восстановления работы системы электроснабжения.
Пока же в пострадавшие районы организована доставка провизии и воды. Стратегические объекты системы энергоснабжения страны взяла под охрану армия. За линиями электропередачи ведется воздушное наблюдение.
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле на фоне энергетического кризиса 11 марта объявлено выходным. Занятия в школах приостановлены, граждане освобождены от работы,...
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