Porsche собрала более 20 тысяч предзаказов на свой первый электромобиль - Taycan

Руководство немецкой компании объявило на Женевском автосалоне о том, что получено более 20 тысяч предварительных заказов на первый электромобиль марки — модель Taycan.





Серьезность своих намерений потенциальные клиенты подтвердили предоплатой в размере 2500 евро. При этом мировая премьера Taycan (прообраз модели — концепт Mission E — фирма показала еще в 2015 году) запланирована на сентябрь этого года, а финальный дизайн будущего немецкого конкурента Tesla Model S до сих пор хранится в тайне.



Porsche Mission E

Первые поставки электромобилей Porsche начнутся ближе к концу года. По предварительным данным, Taycan будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, запас хода превысит 500 км (по циклу NEDC). Чтобы подзарядить батарею на 100 км пробега, понадобится всего 4 минуты, сообщает производитель.