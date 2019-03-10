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За пять лет продажи белорусского оружия в мире упали на четверть
Экспорт белорусского вооружения за последние пять лет сократился на 26% по сравнению с показателями 2009−2013 годов, а общая доля белорусского экспорта на мировом рынке составляла 0,3%. Об этом стало известно из
В рейтинге крупнейших экспортеров оружия Беларусь занимает 20-е место. Первые строчки рейтинга заняли США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.
Больше всего отечественных вооружений покупают Вьетнам (37%), Судан (18%) и Мьянма (12%).
В феврале 2019 года председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко
Большим спросом пользуются белорусские
Вьетнамское ПВО было усилено за счет модернизированных в Беларуси
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Больше всего отечественных вооружений покупают Вьетнам (37%), Судан (18%) и Мьянма (12%).
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