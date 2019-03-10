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За пять лет продажи белорусского оружия в мире упали на четверть

11.03.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Экспорт белорусского вооружения за последние пять лет сократился на 26%  по сравнению с показателями 2009−2013 годов, а общая доля белорусского экспорта на мировом рынке составляла 0,3%. Об этом стало известно из рейтинга, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).


Иллюстрация: TUT.BY по данным SIPRI

В рейтинге крупнейших экспортеров оружия Беларусь занимает 20-е место. Первые строчки рейтинга заняли США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.

Больше всего отечественных вооружений покупают Вьетнам (37%), Судан (18%) и Мьянма (12%).

В феврале 2019 года председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко рассказал, что по итогам 2018 года экспорт предприятий белорусского ВПК превысит 1 млрд долларов.


ЗРК «Квадрат-М», Мьянма. Фото: defence-blog.com

Большим спросом пользуются белорусские шасси и зенитные комплексы. Например, на параде в Мьянме не раз демонстрировались модернизированные белорусскими специалистами комплексы «Квадрат-М». Особенностью данного комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, кроме того, «Квадрат-М» может применять ракеты и от зенитных комплексов «Бук-М1» или «Бук-М1−2».

Вьетнамское ПВО было усилено за счет модернизированных в Беларуси комплексов ПВО
С-125−2ТМ «Печора-2ТМ».

 
 
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Больше всего отечественных вооружений покупают Вьетнам (37%), Судан (18%) и Мьянма (12%).
 
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