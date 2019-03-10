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Для белорусов, которые оказались в трудной жизненной ситуации, ввели льготы по налогам

11.03.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Белорусам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, разрешили получать льготы по уплаченным налогам. Нововведения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Применять такие льготы по налогам разрешили с 1 января этого года — с поручения местных Советов депутатов или по поручению местные властей. В некоторых районах и городах начали уже применять эти льготы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физлица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Обновленным Налоговым кодексом предусмотрено, что физлицам могут предоставлять
льготы по налогам, сборам (пошлинам), которые полностью уплачены в госбюджет. Предоставлять или нет льготы будут решать исходя из имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Районные и городские власти постепенно принимают решения о предоставлении льгот по уплате налогов тем, кто находятся в трудной жизненной ситуации. Среди районов — Ляховичский, Ветковский, Вилейский, Мстиславский, Добрушский, Копыльский, Стародорожский, Крупский, а городов — Гродно,

Физлица также могут уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Раньше такую возможность предоставляли отдельные районы, и только ИП.

Условием пользования рассрочкой или отсрочкой с последующей рассрочкой является уплата:

  • текущих платежей в бюджет в установленный законодательством срок;
  • платежей в погашение отсроченных и (или) рассроченных сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням и процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой — в срок, установленный решением о предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой.

При этом начислять пени на суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам) прекратят с первого дня срока, на который предоставляются рассрочка или отсрочка.

Чтобы получить льготы или рассрочку по уплате налогов, нужно обратиться в налоговую по месту жительства.

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Теги: Гродно
 
 
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В некоторых районах и городах начали уже применять эти льготы.
 
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