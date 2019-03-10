﻿ Детский сад в Радужном достроят в июне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский сад в Радужном достроят в июне

11.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Строительство детского сада в микрорайоне Радужный является одним из первоочередных проектов руководства не только города, но и Брестчины. В курсе дел находится председатель облисполкома Анатолий Васильевич Лис. Вокруг новостройки в красивых современных домах живут молодые и многодетные семьи. Детсад крайне необходим. Он возводится за средства областного бюджета. Генподрядной организацией выступает СУ № 100 ОАО «Стройтрест № 2». Начавшиеся в мае прошлого года работы идут без остановки. Напряженными были последние зимние месяцы. В первом полугодии придется еще ускориться. 




  На днях здесь побывал председатель горисполкома Иван Григорьевич Ребковец. Со строителями и будущими хозяевами учреждения образования обсуждались вопросы, связанные с введением в эксплуатацию детсада. Шел разговор о том, что еще нужно сделать, в том числе и местной власти, для выполнения намеченных планов. Стороны однозначно и бесповоротно определились со сроком завершения работ - конец июня. После чего будем перерезать красную ленточку. Строители заверили, что условия финансирования позволяют действовать ритмично, даже с опережением графика, а управление по образованию горисполкома готово к августу принять первых юных воспитанников. Сейчас ведутся отделочные работы, утепляется фасад, обустраивается плавательный бассейн. Готовится помещение для размещения оборудования пищеблока. Заметьте, детский сад очень просторный: в нем три этажа. Он рассчитан на 240 мест.




  Как отметил И.Г.Ребковец, ход работ отвечает поставленным задачам, предстоит готовиться к новоселью. Кстати, детсад получит номер 20, в горисполкоме определились с кандидатурой заведующего. На строительной планерке Иван Григорьевич говорил и о перспективах появления новых учреждений образования в растущих микрорайонах Козляковичи и Загорский.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Строительство детского сада в микрорайоне Радужный является одним из первоочередных проектов руководства не только города, но и Брестчины. В курсе дел находится...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бандиты украли два десятка пассажиров автобуса в Мексике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика