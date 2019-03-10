Детский сад в Радужном достроят в июне

Строительство детского сада в микрорайоне Радужный является одним из первоочередных проектов руководства не только города, но и Брестчины. В курсе дел находится председатель облисполкома Анатолий Васильевич Лис. Вокруг новостройки в красивых современных домах живут молодые и многодетные семьи. Детсад крайне необходим. Он возводится за средства областного бюджета. Генподрядной организацией выступает СУ № 100 ОАО «Стройтрест № 2». Начавшиеся в мае прошлого года работы идут без остановки. Напряженными были последние зимние месяцы. В первом полугодии придется еще ускориться.







На днях здесь побывал председатель горисполкома Иван Григорьевич Ребковец. Со строителями и будущими хозяевами учреждения образования обсуждались вопросы, связанные с введением в эксплуатацию детсада. Шел разговор о том, что еще нужно сделать, в том числе и местной власти, для выполнения намеченных планов. Стороны однозначно и бесповоротно определились со сроком завершения работ - конец июня. После чего будем перерезать красную ленточку. Строители заверили, что условия финансирования позволяют действовать ритмично, даже с опережением графика, а управление по образованию горисполкома готово к августу принять первых юных воспитанников. Сейчас ведутся отделочные работы, утепляется фасад, обустраивается плавательный бассейн. Готовится помещение для размещения оборудования пищеблока. Заметьте, детский сад очень просторный: в нем три этажа. Он рассчитан на 240 мест.







Как отметил И.Г.Ребковец, ход работ отвечает поставленным задачам, предстоит готовиться к новоселью. Кстати, детсад получит номер 20, в горисполкоме определились с кандидатурой заведующего. На строительной планерке Иван Григорьевич говорил и о перспективах появления новых учреждений образования в растущих микрорайонах Козляковичи и Загорский.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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