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Volkswagen открыл в Минске автосалон, который отличается от привычных

11.03.2019 14:15 — Разное | Tut.by  
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В одном из самых крупных районов Минска — Каменная Горка — открылся автосалон Volkswagen, который будет работать в новом формате city store. Отличительная особенность такого формата — отсутствие сервисной зоны. Зато в самом шоуруме, который является вторым по площади в Минске, будет представлено 6 автомобилей популярных моделей.


Да, для обслуживания купленных автомобилей придется ездить в другое место — сервисной зоны в формате city store не предусмотрено. Зато сам процесс покупки максимально удобен и быстр. Шоурум предлагает обслуживание клиентов по принципу «одно окно». С каждым покупателем работает персональный менеджер. Он проконсультирует по моделям, ценам, дополнительному оборудованию, а также разъяснит первичную информацию о гарантии и обслуживании на официальном сервисе. Как и в классическом автосалоне, клиенты могут воспользоваться услугами финансового сервиса или сдать свой автомобиль в зачет по системе trade-in.











В шоуруме будут выставлены автомобили самых популярных моделей и комплектаций. Есть у автоцентра и собственный парк тестовых машин. Пробную поездку можно совершить на новых Volkswagen Polo Connect и Volkswagen Tiguan Connect Plus, которые только недавно приехали в Беларусь. И отличная новость для поклонников дизельных авто! Volkswagen Tiguan с двигателем 2.0 TDI возвращается на рынок. Уже в марте в Беларусь приедут первые 70 автомобилей.

Шоурум «Атлант-М Каменная Горка» стал четвертой площадкой для покупки Volkswagen в белорусской столице, но представители компании намекнули на то, что это не последнее открытие в этом году.


— Это хороший формат для малых городов с населением 70−100 тысяч человек, когда нерентабельно строить автосалон «полного цикла». Формат city store позволяет с меньшими затратами расширять дилерскую сеть. При этом, если позволяют условия, мы предусматриваем и возможность «достройки» такого автосалона до полноценного автоцентра с сервисной зоной. Формат city store также подразумевает открытие «точек продаж» в крупных торговых центрах, и этот вариант рассматривается. Но многое зависит от стоимости аренды, которая в торговых центрах довольно велика. В любом случае рассматриваются места с высокой посещаемостью людей, — отметил на открытии шоурума Сергей Михневич, директор импортера Volkswagen в Беларуси.

В честь открытия Volkswagen анонсировал специальные условия для жителей микрорайона Каменная Горка на покупку автомобилей 2019 года в этом шоуруме — скидка 5,5% до конца апреля.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске открылся автосалон Volkswagen, который работает в новом формате city store. Здесь сосредоточены на продажах, а не обслуживании, поэтому сервисной зоны нет. Но есть и...
 
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