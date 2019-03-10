Volkswagen открыл в Минске автосалон, который отличается от привычных

В одном из самых крупных районов Минска — Каменная Горка — открылся автосалон Volkswagen, который будет работать в новом формате city store. Отличительная особенность такого формата — отсутствие сервисной зоны. Зато в самом шоуруме, который является вторым по площади в Минске, будет представлено 6 автомобилей популярных моделей.





Да, для обслуживания купленных автомобилей придется ездить в другое место — сервисной зоны в формате city store не предусмотрено. Зато сам процесс покупки максимально удобен и быстр. Шоурум предлагает обслуживание клиентов по принципу «одно окно». С каждым покупателем работает персональный менеджер. Он проконсультирует по моделям, ценам, дополнительному оборудованию, а также разъяснит первичную информацию о гарантии и обслуживании на официальном сервисе. Как и в классическом автосалоне, клиенты могут воспользоваться услугами финансового сервиса или сдать свой автомобиль в зачет по системе trade-in.























В шоуруме будут выставлены автомобили самых популярных моделей и комплектаций. Есть у автоцентра и собственный парк тестовых машин. Пробную поездку можно совершить на новых Volkswagen Polo Connect и Volkswagen Tiguan Connect Plus, которые только недавно приехали в Беларусь. И отличная новость для поклонников дизельных авто! Volkswagen Tiguan с двигателем 2.0 TDI возвращается на рынок. Уже в марте в Беларусь приедут первые 70 автомобилей.

Шоурум «Атлант-М Каменная Горка» стал четвертой площадкой для покупки Volkswagen в белорусской столице, но представители компании намекнули на то, что это не последнее открытие в этом году.





— Это хороший формат для малых городов с населением 70−100 тысяч человек, когда нерентабельно строить автосалон «полного цикла». Формат city store позволяет с меньшими затратами расширять дилерскую сеть. При этом, если позволяют условия, мы предусматриваем и возможность «достройки» такого автосалона до полноценного автоцентра с сервисной зоной. Формат city store также подразумевает открытие «точек продаж» в крупных торговых центрах, и этот вариант рассматривается. Но многое зависит от стоимости аренды, которая в торговых центрах довольно велика. В любом случае рассматриваются места с высокой посещаемостью людей, — отметил на открытии шоурума Сергей Михневич, директор импортера Volkswagen в Беларуси.

В честь открытия Volkswagen анонсировал специальные условия для жителей микрорайона Каменная Горка на покупку автомобилей 2019 года в этом шоуруме — скидка 5,5% до конца апреля.