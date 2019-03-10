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В Петриковском районе Fiat с водителем упал в канал: мужчину смогли спасти, хоть надежды было мало

11.03.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
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В Петриковском районе 68-летний пенсионер съехал на своем Fiat в мелиоративный канал. Машина перевернулась и затонула, водитель был внутри. Шансов на спасение мужчины было мало, но в МЧС рассказали об уникальном случае.


Инцидент произошел 11 марта, примерно в 10 часов утра, на трассе недалеко от городского поселка Копаткевичи.

По предварительной информации, пенсионер не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся, водитель оказался зажат внутри салона.


Очевидцы вызвали МЧС. Спасатели вытащили пенсионера из машины. У мужчины черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и общее переохлаждение. Скорая доставила его в местную больницу.

 
 
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