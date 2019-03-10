В Петриковском районе Fiat с водителем упал в канал: мужчину смогли спасти, хоть надежды было мало

В Петриковском районе 68-летний пенсионер съехал на своем Fiat в мелиоративный канал. Машина перевернулась и затонула, водитель был внутри. Шансов на спасение мужчины было мало, но в МЧС рассказали об уникальном случае.





Инцидент произошел 11 марта, примерно в 10 часов утра, на трассе недалеко от городского поселка Копаткевичи.

По предварительной информации, пенсионер не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся, водитель оказался зажат внутри салона.





Очевидцы вызвали МЧС. Спасатели вытащили пенсионера из машины. У мужчины черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и общее переохлаждение. Скорая доставила его в местную больницу.