Утонувший в Минске мужчина до трагедии обращался в больницу

Место происшествия. Фото Минского городского управления МЧС

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, тело которого вечером достали из Свислочи водолазы, до трагедии обращался в больницу с жалобами на общую слабость. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следствием установлено, что 10 марта около 22.00 молодая пара, проходя вдоль реки Свислочь по ул.Октябрьской, увидела стоящего у края набережной мужчину. Пройдя дальше, они услышали звук падения в воду. После этого у берега увидели тонущего мужчину. Молодые люди пытались позвать его, протягивали руки, но мужчина не реагировал. Пара обратилась за помощью в МЧС.

Спасатели извлекли из воды мужчину, но спасти его не удалось. Бригада скорой помощи констатировала смерть. "По данным следствия, накануне этих событий 32-летний мужчина обращался в учреждение здравоохранения с жалобами на общую слабость. После оказания медицинской помощи он самовольно покинул приемное отделение больницы, отказавшись от дополнительного обследования", - рассказала Юлия Гончарова.

По факту гибели минчанина Ленинским РОСК проводится проверка. Личность погибшего установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-