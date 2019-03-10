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Слуцкий лесхоз готов к заготовке берёзового сока
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
С наступлением благоприятных погодных условий ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» готов приступить к заготовке березового сока.
Всего за период сокодвижения лесхозом планируется заготовить более 350 тонн березового сока. При этом основным потребителем березового сока, с которым лесхоз заключил договор, остаётся унитарное предприятие Стародорожский плодоовощной завод.
В ближайшее время жители района смогут приобрести березовый сок в лесничествах лесхоза. Ориентировочная цена составит 25 копеек за 1 литр в городе и 20 копеек - в лесничествах.
Самостоятельная заготовка березового сока разрешена под наблюдением работников лесхоза в специально отведенных для этого участках лесного фонда с соблюдением правил и технологии подсочки березовых насаждений, рассказали в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
Там также добавили, что за нарушение правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.
В целях недопущения несанкционированной подсочки березовых насаждений работниками ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» будут применяться средства фотовидеофиксации.
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С наступлением благоприятных погодных условий ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» готов приступить к заготовке березового сока. Всего за период сокодвижения лесхозом...
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