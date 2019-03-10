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Слуцкий лесхоз готов к заготовке берёзового сока

11.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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С наступлением благоприятных погодных условий ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» готов приступить к заготовке березового сока.

Всего за период сокодвижения лесхозом планируется заготовить более 350 тонн березового сока. При этом основным потребителем березового сока, с которым лесхоз заключил договор, остаётся унитарное предприятие Стародорожский плодоовощной завод.

В ближайшее время жители района смогут приобрести березовый сок в лесничествах лесхоза. Ориентировочная цена составит 25 копеек за 1 литр в городе и 20 копеек - в лесничествах.

Гражданам, желающим провести самостоятельную заготовку березового сока в личных целях, необходимо обращаться в любое лесничество лесхоза для решения вопроса.

Самостоятельная заготовка березового сока разрешена под наблюдением работников лесхоза в специально отведенных для этого участках лесного фонда с соблюдением правил и технологии подсочки березовых насаждений, рассказали в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

Там также добавили, что за нарушение правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Согласно статьи 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительных документов, когда его получение обязательно влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 б.в., на индивидуальных предпринимателей - до 100 б.в., а на юридическое лицо - до 500 б.в.

В целях недопущения несанкционированной подсочки березовых насаждений работниками ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» будут применяться средства фотовидеофиксации.

 
 
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С наступлением благоприятных погодных условий ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» готов приступить к заготовке березового сока. Всего за период сокодвижения лесхозом...
 
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