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Огонь продолжает уносить жизни

11.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Огонь продолжает уносить жизни7 марта в полвторого ночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого домовладения в д. Никоновичи Краснослободского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых пожарных расчетов происходило горение дома открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились, в ходе тушения пожара в домовладении были обнаружены трупы хозяина и гостившей у него односельчанки. Также в результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Спасатели напоминают, что с начала текущего года на территории нашего района произошло 7 пожаров, погибло 3 человека. И в очередной раз призывают граждан быть бдительными в вопросах безопасности и при обращении с огнем.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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7 марта в полвторого ночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого
 
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