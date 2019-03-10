Огонь продолжает уносить жизни

7 марта в полвторого ночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого домовладения в д. Никоновичи Краснослободского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых пожарных расчетов происходило горение дома открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились, в ходе тушения пожара в домовладении были обнаружены трупы хозяина и гостившей у него односельчанки. Также в результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь .

Спасатели напоминают, что с начала текущего года на территории нашего района произошло 7 пожаров, погибло 3 человека. И в очередной раз призывают граждан быть бдительными в вопросах безопасности и при обращении с огнем.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко