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«Колеры творчасцi» в ГДК

11.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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16 марта в ГДК пройдет концерт XIX областного смотра «народных» и «образцовых» любительских коллективов «Колеры творчасцi».

16 марта в 13.00 в Дзержинском городском доме культуры пройдет концерт XIX областного смотра «народных» и «образцовых» любительских коллективов «Колеры творчасцi».

В концерте примут участия лучшие вокальные ансамбли народной и эстрадной музыки, детские песенные студии и хореографические коллективы Дзержинского района.

Билет: 2,5 р.

Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.


 
 
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16 марта в ГДК пройдет концерт XIX областного смотра «народных» и «образцовых» любительских коллективов «Колеры творчасцi».
 
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