«Колеры творчасцi» в ГДК

16 марта в ГДК пройдет концерт XIX областного смотра «народных» и «образцовых» любительских коллективов «Колеры творчасцi».
16 марта в 13.00 в Дзержинском городском доме культуры пройдет концерт XIX областного смотра «народных» и «образцовых» любительских коллективов «Колеры творчасцi».
В концерте примут участия лучшие вокальные ансамбли народной и эстрадной музыки, детские песенные студии и хореографические коллективы Дзержинского района.
Билет: 2,5 р.
Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.