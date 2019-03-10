Уметь спасать – отличный навык

5 февраля в бассейне «Блакітны» прошло открытое первенство Дзержинского района по спасанию на водах и плаванию способом брасс.

В заплывах приняли участие учащиеся учреждений образования Дзержинского района. Организаторами соревнования выступили Дзержинский РОЧС и отдел образования спорта и туризма Дзержинского районного исполнительного комитета.

Первенство условно разделили на два самостоятельных этапа: спасание на водах и соревнования по плаванию способом брасс (дистанция 50 м).





Инсценировка спасения утопающего полностью отражает возможную реальную ситуацию. Задача – оперативно и грамотно оказать помощь утопающему. Для того чтобы оказать помощь пострадавшему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно применять приемы спасения, освобождения от захватов и буксировки пострадавшего.

Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности.

Тем не менее, несмотря на всю сложность задания, учащиеся с ним справились уверенно и хорошо. Далее участников турнира ждал второй этап соревнований — заплыв на дистанцию 50 метров (способом брасс).

Победители соревнований были определены в двух номинациях: «Спасание на водах» и «Соревнования по плаванию способом брасс» в дальнейшем победители соревнования будут представлять Дзержинский район на областных соревнованиях.





Победители в соревнованиях «плаванье способом брасс» (50 метров):

1 место – Красовский Дмитрий ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска»;

2 место – Лапухин Алексей ГУО «СШ №1 г. Фаниполя»;

3 место – Лукашевич Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» и Хаванский Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска».

Победители в соревнованиях «спасание на водах»:

1 место – Бижако Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска»;

2 место – Зданович Никита ГУО «Гимназия №1 г. Фаниполя»;

3 место – Кучук Ростислав ГУО «Гимназия №1 г. Фаниполя».



