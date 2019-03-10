ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уметь спасать – отличный навык

11.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

5 февраля в бассейне «Блакітны» прошло открытое первенство Дзержинского района по спасанию на водах и плаванию способом брасс.

В заплывах приняли участие учащиеся учреждений образования Дзержинского района. Организаторами соревнования выступили Дзержинский РОЧС и отдел образования спорта и туризма Дзержинского районного исполнительного комитета.

Первенство условно разделили на два самостоятельных этапа: спасание на водах и соревнования по плаванию способом брасс (дистанция 50 м).


Инсценировка спасения утопающего полностью отражает возможную реальную ситуацию. Задача – оперативно и грамотно оказать помощь утопающему. Для того чтобы оказать помощь пострадавшему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно применять приемы спасения, освобождения от захватов и буксировки пострадавшего.

Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности.

Тем не менее, несмотря на всю сложность задания, учащиеся с ним справились уверенно и хорошо. Далее участников турнира ждал второй этап соревнований — заплыв на дистанцию 50 метров (способом брасс).

Победители соревнований были определены в двух номинациях: «Спасание на водах» и «Соревнования по плаванию способом брасс» в дальнейшем победители соревнования будут представлять Дзержинский район на областных соревнованиях.


Победители в соревнованиях «плаванье способом брасс» (50 метров):

1 место – Красовский Дмитрий ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска»;

2 место – Лапухин Алексей ГУО «СШ №1 г. Фаниполя»;

3 место – Лукашевич Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» и Хаванский Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска».

Победители в соревнованиях «спасание на водах»:

1 место – Бижако Никита ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска»;

2 место – Зданович Никита ГУО «Гимназия №1 г. Фаниполя»;

3 место – Кучук Ростислав ГУО «Гимназия №1 г. Фаниполя».


 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 февраля в бассейне «Блакітны» прошло открытое первенство Дзержинского района по спасанию на водах и плаванию способом брасс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Огонь продолжает уносить жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика