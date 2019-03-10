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Женщина пила по десять и больше кружек кофе в день, и ничем хорошим это не закончилось

11.03.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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30-летняя офисная работница из китайского города Ухань подхватила простуду. Сильный кашель продолжался полмесяца. После одного из таких приступов женщина почувствовала сильную боль в груди: оказалось, у нее были сломаны ребра, пишет Wuhan Evening News.


Фото: Unsplash.com

Врачи в больнице предположили, что такая хрупкость костей может быть связана с чрезмерной увлеченностью кофе: на протяжении семи лет китаянка пила десять и более кружек этого напитка в день. Исследование показало, что состояние ее костей было, как у 60-летней, а не 30-летней женщины.

Женщина пила кофе вместо воды — но при умеренном употреблении этого напитка и сбалансированном питании в целом беспокоиться насчет его влияния на кости не стоит. Роберт Рекер, руководитель Центра изучения остеопороза из Университета Крейтона, в интервью New York Times приводил в пример крупное шведское исследование, где анализировали состояние здоровья 61 тысячи женщин на протяжении 20 лет и пришли к выводу, что употребление четырех и более чашек кофе в день не повышает риск переломов.

Что касается кальция, то с рациональным сбалансированным питанием все подобные потери от употребления кофе восполнимы. «С чашкой кофе теряется около 6 мг кальция, и примерно такая же доза кальция содержится в 1 чайной ложке молока. В процессе жизни организм как теряет, так и приобретает. Это обычный обмен веществ», — объясняла врач 1-й категории Рита Тарасевич.

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Врачи предположили, что такая хрупкость костей может быть связана с чрезмерной увлеченностью кофе: на протяжении семи лет китаянка пила более десяти кружек этого...
 
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