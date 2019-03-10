Стартап iFarm привлек 250 тысяч долларов инвестиций

Стартап iFarm: для умных теплиц новосибирская зима – не помеха

По данным исследования мирового рынка агротехнологий, в сельскохозяйственные фирмы только за три квартала 2018 года вложено более полутора миллиардов долларов. Общее количество сделок, связанных с финансированием агротех-стартапов – 209.

Российский рынок тоже может похвастаться крупными инвестициями в перспективные стартапы, связанные с автоматизацией сельского хозяйства. В частности, только за отчетный период более 10 специализированных предприятий привлекли финансирование для реализации своих новых проектов.

Тепличное хозяйство для выращивания овощей и фруктов в городских условиях iFarm получило от бизнес-ангелов 250 тысяч долларов. Среди инвесторов оказался даже гендиректор компании «1С-Битрикс».

В настоящее время предприятие работает по двум основным направлениям. Первое – это непосредственное выращивание сельскохозяйственной продукции на своих мощностях. Общая посадочная площадь теплиц – более 300 м2. Предприятие представляет собой 38 посадочных модулей по 8 ярусов. Прямо среди новосибирских морозов растет 40 тысяч кустов салатов и пряностей. Есть также модули с ягодами и овощами. Основная идея стартапа состоит в том, что выращивание продукции является полностью автоматизированным. На сервере находятся основные алгоритмы работы, которые приводят в движение все основные системы: освещения, полива, удобрения и так далее.

Второе направление работы предприятия – это строительство и поставка заинтересованным компаниям инновационных теплиц модульного типа. Руководство фирмы сообщает, что срок окупаемости iFarm Module – 3-4 года.

Не только iFarm: система мониторинга посевных площадей при помощи дронов

Преимущества использования беспилотников давно знают в сельском хозяйстве. Среди фирм, получивших значимое финансирование в 2018 году – две российские компании, связанные с дронами. Одна из них – «АгроДронГрупп». Первые средства на развитие (23 млн руб) фирмой привлечены еще в 2016 году. В 2018 же совместный российско-белорусский инвестиционный фонд выделил стартапу 25 миллионов рублей в качестве венчурных инвестиций.

Проект представляет собой систему мониторинга посевных площадей при помощи беспилотной авиации. Вся информация, поступающая с воздуха, передается на автоматизированную платформу. Та, в свою очередь, проанализировав фотоснимки и замеры, дает рекомендации по дальнейшему использованию земельных участков.

Компания «АгроДронГрупп» кроме внутреннего рынка, нацелена покорить страны Юго-Восточной Азии, где можно собирать до 6 урожаев сельскохозяйственной продукции в год. Отдел разработки уже создал все необходимые рекомендации для плантаций риса.

Фирма успешно работает в Аргентине (эта страна является крупнейшим поставщиком агросырья в регионе). Благодаря помощи дронов и соответствующего программного обеспечения, эффективность плантаций сои выросла на 90%.

*на правах рекламы.