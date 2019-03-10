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Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом

11.03.2019 14:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом
shutterstock.com

Почему именно сейчас сложились идеальные условия для получения кредитов для малого и среднего бизнеса, выясняем с экспертами Альфа-Банка.

По данным Нацбанка, только за последний год объем выданных кредитов сектору МСБ вырос на 45,4% с 18,3 млрд. рублей в 2017 до 26,6 млрд. в 2018. Причем пик кредитования пришёлся на октябрь и декабрь 2018 года.

Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом
Фото: АиФ

И несмотря на рекордный рост выдачи кредитов, уровень просрочки по ним наоборот снижается. Нацбанк пока не предоставил данные за 2018 год, но показатели 2017 года явно указывают на наметившийся тренд.

Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом
Фото: АиФ

В Альфа-Банке рассказывают, что причин сложившейся ситуации несколько.

«Во-первых, доходы населения хоть и медленно, но растут, а малый бизнес очень чутко реагирует на рост доходов населения. Во-вторых, сыграло свою роль снижение ставки рефинансирования за последний год с 11% до 10%. Это значит, что кредиты стали доступнее. И в-третьих, население тоже активно берет кредиты на повседневные покупки, бытовые товары и гаджеты, а значит повышается спрос на товары и услуги, в том числе малого бизнеса», – поясняет эксперт.

Сейчас в Беларуси на рынке сложились рекордно низкие ставки практически по всей линейке кредитов для МСБ. В среднем по рынку ставки по бизнес-кредитам опустились до 11%. При этом большинство экспертов считают, что дальнейшего их существенного снижения не произойдет. У Нацбанка стоит задача сдерживать инфляцию, и он это делает очень осторожными шагами, поэтому последнее снижение ставки рефинансирования до 10% произошло более полугода назад – летом 2018, и нового смягчения денежной политики пока не предвидится.

Несмотря на идеально складывающиеся условия, прежде чем бежать за кредитом, стоит сделать трезвую оценку. Когда действительно малому и среднему бизнесу стоит взять кредит?

Нужно резко нарастить объемы продаж

Бывают ситуации, когда бизнес должен быстро нарастить объем продаж товаров и услуг, но свободных средств на это прямо сейчас нет, а из-за сезона или подходящих контрактных условий это нужно сделать прямо сейчас. Тем не менее, этот шаг тоже должен быть обязательно просчитан с прибылью для бизнеса.

Небольшие суммы до 20 000 белорусских рублей сейчас можно получить довольно легко даже без сторонних поручителей или залога. Главное, чтобы была положительная кредитная история и положительная деловая репутация.

«Как минимум эта затея должна быть прибыльна, – уточняют в Альфа-Банке. – Если же вы просто рассчитываете захватить долю рынка и потеснить конкурентов себе в убыток, с расчётом на будущие доходы, это не очень хорошая мысль. Довольно часто такие истории заканчиваются провалом, а опора на заемные ресурсы в этом случае может привести к печальным последствиям».

На обновление основных фондов

Это тема долгосрочного развития компании. Когда на благоприятном рынке появляется возможность обновить или приобрести основные фонды. В этом случае важно не ошибиться в оценке финансового результата от нового вложения. Самая большая ошибка здесь – стремиться расширять бизнес любой ценой, без оглядки на рыночную ситуацию. На падающем и стагнирующем рынках лучше повременить с безудержным ростом.

У Альфа-Банка есть кредит «Бизнес-Коммерсант», который не ограничивает клиента по целям финансирования – его можно получить как на оборудование, так и на автотранспорт или новую офисную мебель и технику.

«Лучший вариант, если новое оборудование будет приносить доход, который будет полностью покрывать платежи по кредиту, – уточняют в Альфа-Банке. – А доход от основного бизнеса станет дополнительной страховкой на непредвиденные ситуации. Тогда в случае форс-мажора новое оборудование можно будет продать и погасить обязательства».

Для пополнения «оборотки»

Один из самых распространенных случаев кредитования – пополнение оборотных средств. Это может быть вызвано отсрочкой платежей контрагентов или их задержкой, особенно когда 80% поступлений завязано на 2-3 компаниях.

«Это один из самых простых и быстрых кредитов, – отмечают в Альфа-Банке. – Для большинства компаний его довольно просто получить. Важно понимать, каким образом компания будет его отдавать и когда. Есть ли уверенность в том, что задержанный контрагентом платеж в итоге придет и что будет бизнесмен делать, если этого не случится?»

К примеру, кредит Альфа-Банка «Бизнес-Оборот» выдается без залога и сторонних поручителей на сумму до 20 тыс рублей.

В любом случае, прежде чем взять кредит, специалисты советуют подсчитать и расписать источники, из которых планируется его погашать. Стоит рассчитать хотя бы два прогноза развития событий: реалистичный и пессимистичный. И соответственно, определить, как возвращать кредит при каждой ситуации.

 
 
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В Беларуси происходит локальный бум в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). По крайней мере, на это указывают два фактора – максимальный уровень выдачи кредитов и...
 
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