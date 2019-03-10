Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом

Почему именно сейчас сложились идеальные условия для получения кредитов для малого и среднего бизнеса, выясняем с экспертами Альфа-Банка .

По данным Нацбанка, только за последний год объем выданных кредитов сектору МСБ вырос на 45,4% с 18,3 млрд. рублей в 2017 до 26,6 млрд. в 2018. Причем пик кредитования пришёлся на октябрь и декабрь 2018 года.

И несмотря на рекордный рост выдачи кредитов, уровень просрочки по ним наоборот снижается. Нацбанк пока не предоставил данные за 2018 год, но показатели 2017 года явно указывают на наметившийся тренд.

В Альфа-Банке рассказывают, что причин сложившейся ситуации несколько.

«Во-первых, доходы населения хоть и медленно, но растут, а малый бизнес очень чутко реагирует на рост доходов населения. Во-вторых, сыграло свою роль снижение ставки рефинансирования за последний год с 11% до 10%. Это значит, что кредиты стали доступнее. И в-третьих, население тоже активно берет кредиты на повседневные покупки, бытовые товары и гаджеты, а значит повышается спрос на товары и услуги, в том числе малого бизнеса», – поясняет эксперт.

Сейчас в Беларуси на рынке сложились рекордно низкие ставки практически по всей линейке кредитов для МСБ. В среднем по рынку ставки по бизнес-кредитам опустились до 11%. При этом большинство экспертов считают, что дальнейшего их существенного снижения не произойдет. У Нацбанка стоит задача сдерживать инфляцию, и он это делает очень осторожными шагами, поэтому последнее снижение ставки рефинансирования до 10% произошло более полугода назад – летом 2018, и нового смягчения денежной политики пока не предвидится.

Несмотря на идеально складывающиеся условия, прежде чем бежать за кредитом, стоит сделать трезвую оценку. Когда действительно малому и среднему бизнесу стоит взять кредит?

Нужно резко нарастить объемы продаж

Бывают ситуации, когда бизнес должен быстро нарастить объем продаж товаров и услуг, но свободных средств на это прямо сейчас нет, а из-за сезона или подходящих контрактных условий это нужно сделать прямо сейчас. Тем не менее, этот шаг тоже должен быть обязательно просчитан с прибылью для бизнеса.

Небольшие суммы до 20 000 белорусских рублей сейчас можно получить довольно легко даже без сторонних поручителей или залога. Главное, чтобы была положительная кредитная история и положительная деловая репутация.

«Как минимум эта затея должна быть прибыльна, – уточняют в Альфа-Банке. – Если же вы просто рассчитываете захватить долю рынка и потеснить конкурентов себе в убыток, с расчётом на будущие доходы, это не очень хорошая мысль. Довольно часто такие истории заканчиваются провалом, а опора на заемные ресурсы в этом случае может привести к печальным последствиям».

На обновление основных фондов

Это тема долгосрочного развития компании. Когда на благоприятном рынке появляется возможность обновить или приобрести основные фонды. В этом случае важно не ошибиться в оценке финансового результата от нового вложения. Самая большая ошибка здесь – стремиться расширять бизнес любой ценой, без оглядки на рыночную ситуацию. На падающем и стагнирующем рынках лучше повременить с безудержным ростом.

У Альфа-Банка есть кредит «Бизнес-Коммерсант» , который не ограничивает клиента по целям финансирования – его можно получить как на оборудование, так и на автотранспорт или новую офисную мебель и технику.

«Лучший вариант, если новое оборудование будет приносить доход, который будет полностью покрывать платежи по кредиту, – уточняют в Альфа-Банке. – А доход от основного бизнеса станет дополнительной страховкой на непредвиденные ситуации. Тогда в случае форс-мажора новое оборудование можно будет продать и погасить обязательства».

Для пополнения «оборотки»

Один из самых распространенных случаев кредитования – пополнение оборотных средств. Это может быть вызвано отсрочкой платежей контрагентов или их задержкой, особенно когда 80% поступлений завязано на 2-3 компаниях.

«Это один из самых простых и быстрых кредитов, – отмечают в Альфа-Банке. – Для большинства компаний его довольно просто получить. Важно понимать, каким образом компания будет его отдавать и когда. Есть ли уверенность в том, что задержанный контрагентом платеж в итоге придет и что будет бизнесмен делать, если этого не случится?»

К примеру, кредит Альфа-Банка «Бизнес-Оборот» выдается без залога и сторонних поручителей на сумму до 20 тыс рублей.

В любом случае, прежде чем взять кредит, специалисты советуют подсчитать и расписать источники, из которых планируется его погашать. Стоит рассчитать хотя бы два прогноза развития событий: реалистичный и пессимистичный. И соответственно, определить, как возвращать кредит при каждой ситуации.