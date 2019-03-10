Под Светлогорском молоковоз опрокинулся в кювет

Авария произошла днем 11 марта на трассе Р82 под Солигорском, сообщает издание ranak.me .





По предварительной информации, на повороте к деревне Еланы водитель молоковоза не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего транспортное средство занесло и выбросило за пределы проезжей части, где оно опрокинулось на бок.





Предварительно, в аварии никто не пострадал.