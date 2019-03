Простейший математический трюк поразил пользователей соцсетей

Пользователь Twitter Бен Стефенс (@stephens_ben) поделился простым способом высчитывания процентов в уме. Другие юзеры отметили, что не догадывались о существовании такого лайфхака.

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.