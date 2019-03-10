В Белыничском районе женщина уснула за рулем и врезалась в попутный грузовик

Пассажир легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Белыничском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 10 марта, в 06.40 на 134-м километре трассы Минск — Могилев. По информации ГАИ, 41-летняя водитель Volkswagen Tiguan уснула за рулем и совершила столкновение с попутным грузовиком Mercedes.





В результате ДТП 43-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.