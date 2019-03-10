Водитель МАЗа получил 6 лет колонии за ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе

По вине водителя ОАО «Брестоблавтотранс»погибла семья из четырех человек. Он был признан виновным по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Государственный обвинитель попросил назначить виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.

Сторона защиты просила применить ст.69 УК Республики Беларусь, согласно которой при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока, предусмотренного за это преступление, и назначить ему наказание условно.

Мужчина был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован обеими сторонами и опротестован в апелляционном порядке.