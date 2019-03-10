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Водитель МАЗа получил 6 лет колонии за ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе
11.03.2019 14:29 — Разное | Навiны Камянеччыны
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По вине водителя ОАО «Брестоблавтотранс»погибла семья из четырех человек. Он был признан виновным по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Государственный обвинитель попросил назначить виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.
Мужчина был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован обеими сторонами и опротестован в апелляционном порядке.
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По вине водителя ОАО «Брестоблавтотранс»погибла семья из четырех человек. Он был признан виновным по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного... Сообщение Водитель МАЗа...
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