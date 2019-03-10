ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель МАЗа получил 6 лет колонии за ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе

11.03.2019 14:29 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

По вине водителя ОАО «Брестоблавтотранс»погибла семья из четырех человек. Он был признан виновным по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Государственный обвинитель попросил назначить виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.
Сторона защиты просила применить ст.69 УК Республики Беларусь, согласно которой при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока, предусмотренного за это преступление, и назначить ему наказание условно.

Мужчина был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован обеими сторонами и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По вине водителя ОАО «Брестоблавтотранс»погибла семья из четырех человек. Он был признан виновным по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного... Сообщение Водитель МАЗа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идеальный штиль: как взять кредит для малого и среднего бизнеса с умом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика