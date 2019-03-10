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Следственный комитет подтвердил задержание главы "Белфармпрома" - взятки
Следственный комитет подтверждает, что гендиректор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук стал обвиняемым по уголовному делу.
Ему вменяют ч. 3 ст. 430 УК. Это взятка в особо крупном размере или в составе группы лиц, либо неоднократные взятки, передает
По неофициальной информации, его задержали еще в конце февраля.
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Следственный комитет подтверждает, что гендиректор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук стал обвиняемым по уголовному делу.
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