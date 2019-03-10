ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Влад Бумага у микрофона, красивая Катя Коба и другие новости из Instagram звезд

11.03.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Татьяна Корж

Пока все постили в Instagram восьмимартовские букеты, жена главного белорусского рэпера Макса Коржа Татьяна поделилась с подписчикам новостью о своей второй беременности. Стоит сказать, что у пары есть дочка Эмилия (и папа-рэпер, конечно же, посвящает ей песни — послушать можно тут).

Макс Корж

Сам Максим приехал в прошлую пятницу в родной Лунинец, чтобы поздравить маму, сестру, тещу. Музыкант запостил более актуальное для прошедшей пятницы фото: он позирует на фоне багажника автомобиля, заполненного букетами цветов.

Концерт Коржа пройдет 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

Монеточка

Лиза Гырдымова, она же Монеточка, по всей видимости продолжает снимать новый клип в Америке. Только посмотрите, какое атмосферное фото с подписью: «Сегодня школы не будет!» запостила певица.

Тима Белорусских

Тимофей Морозов на прошлой неделе заглянул в гости к Павлу Воле в шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ.

Томми Кэш и Катя Кищук

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш и российская певица (бывшая солистка группы Serebro) Катя Кищук устроили «свадьбу» в Париже. Полагаем, эта съемка как-то связана с новым альбомом рэпера, который будет называться «¥€$» (символы расшифровываются как «она сказала да»).

Влад Бумага

Блогер Влад Бумага опубликовал свою фотографию у стойки с микрофоном и спросил у подписчиков: «Угадаете, что делаю?». Интересно, записывает новый трек или что-то озвучивает? Ваши ставки.

Федук

Федор Инсаров добавил фото с домашним любимцем и написал, что контакты с животным его расслабляют.

Концерт Федука пройдет 4 апреля. КУПИТЬ БИЛЕТ

Иван Дорн

Ваня Дорн пожелал, чтобы у всех девочек в галактике все всегда было хорошо. А если вдруг станет грустно, можно просто посмотреть на это фото Вани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Катя Коба

Катя Коба изменила своему любимому ресторану Café de Paris и сфотографировалась в «Пене дней». А еще Катя просто очень красивая (как и всегда).

ЛСП и Лявон Вольский

Олег Савченко запостил фото с Лявоном Вольским. На нем Олег и Петр Клюев позируют с легендой белорусского рока в его мерче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от olegi (@lspolegi)

ЛСП собирает «Минск-Арену» уже в следующие выходные. КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также

Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как часто вы листаете ленту Instagram? Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
У православных верующих сегодня начался Великий пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика