Влад Бумага у микрофона, красивая Катя Коба и другие новости из Instagram звезд

Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

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Татьяна Корж

Пока все постили в Instagram восьмимартовские букеты, жена главного белорусского рэпера Макса Коржа Татьяна поделилась с подписчикам новостью о своей второй беременности. Стоит сказать, что у пары есть дочка Эмилия (и папа-рэпер, конечно же, посвящает ей песни — послушать можно тут ).

Макс Корж

Сам Максим приехал в прошлую пятницу в родной Лунинец, чтобы поздравить маму, сестру, тещу. Музыкант запостил более актуальное для прошедшей пятницы фото: он позирует на фоне багажника автомобиля, заполненного букетами цветов.

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Монеточка

Лиза Гырдымова, она же Монеточка, по всей видимости продолжает снимать новый клип в Америке. Только посмотрите, какое атмосферное фото с подписью: «Сегодня школы не будет!» запостила певица.

Тима Белорусских

Тимофей Морозов на прошлой неделе заглянул в гости к Павлу Воле в шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ.

Томми Кэш и Катя Кищук

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш и российская певица (бывшая солистка группы Serebro) Катя Кищук устроили «свадьбу» в Париже. Полагаем, эта съемка как-то связана с новым альбомом рэпера, который будет называться «¥€$» (символы расшифровываются как «она сказала да»).

Влад Бумага

Блогер Влад Бумага опубликовал свою фотографию у стойки с микрофоном и спросил у подписчиков: «Угадаете, что делаю?». Интересно, записывает новый трек или что-то озвучивает? Ваши ставки.

Федук

Федор Инсаров добавил фото с домашним любимцем и написал, что контакты с животным его расслабляют.

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Иван Дорн

Ваня Дорн пожелал, чтобы у всех девочек в галактике все всегда было хорошо. А если вдруг станет грустно, можно просто посмотреть на это фото Вани.

Катя Коба

Катя Коба изменила своему любимому ресторану Café de Paris и сфотографировалась в «Пене дней». А еще Катя просто очень красивая (как и всегда).

ЛСП и Лявон Вольский

Олег Савченко запостил фото с Лявоном Вольским. На нем Олег и Петр Клюев позируют с легендой белорусского рока в его мерче.