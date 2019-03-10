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В Бресте наградили авторов логотипа «Брест - культурная столица СНГ-2019»

11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук вручил ценные призы брестчанам Владимиру Гришкуту и Владимиру Любчуку, которые разработали логотип «Брест - культурная столица СНГ-2019». Это печатные книги о Бресте и электронные книги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64208.php

В Бресте наградили авторов логотипа «Брест - культурная столица СНГ-2019»

Фото Алексея Ганчука

Александр Рогачук рассказал, что логотип будет использоваться при художественном оформлении города и на всех мероприятиях Содружества:

- 2 марта брестчане переиграли БАТЭ и выиграли Суперкубок Беларуси. Они были в майках с логотипом к тысячелетию Бреста, надеюсь, ваш логотип тоже будет приносить удачу.

Молодые дизайнеры Владимир Гришкут и Владимир Любчук - не коренные брестчане, один из Барановичей, второй из Кобрина. Профильного образования не имеют. У Гришкута диплом факультета физической культуры, Любчук - несостоявшийся экономист. Как ребята решились участвовать в конкурсе, на который были представлены более 20 работ, как отважились соперничать с профессионалами?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64208.php

В Бресте наградили авторов логотипа «Брест - культурная столица СНГ-2019»

Владимир Гришкут считает, что и они с товарищем отнюдь не дилетанты:

- Мы с коллегой уже пять лет вместе занимаемся дизайном, потому не новички в этом деле. Конкурс на логотип к тысячелетию Бреста пропустили, а когда узнали о нынешнем конкурсе, решили обязательно принять участие. Мы долго и упорно прорабатывали концепцию, работали почти месяц, спорили и почему-то не сомневались в своей победе. В логотипе зашифрованы только позитивные эмоции: герб Бреста, знак сердца - символ любви, люди в кругу - символ единства, солнце, цветок. Цветовым решением хотелось показать Брест как город впечатлений.

В апреле в Бресте пройдет церемония открытия по случаю придания Бресту статуса «Культурная столица СНГ-2019». Запланирован концерт и выставки. На протяжении года в городе будут реализованы проекты с участием стран СНГ: конкурсы пианистов и скрипачей, детского экслибриса, парад оркестров, заседание библиотечной ассамблеи стран Евразии, фестиваль дружбы и другие интересные мероприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук вручил ценные призы брестчанам Владимиру Гришкуту и Владимиру Любчуку, которые разработали...
 
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