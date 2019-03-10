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Есть предложение переименовать ул. Советскую в ул. Тысячелетия Бреста. Как вам идея?

11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Здравствуйте, брестчане. Как известно, за время своего существования Брест пережил многое, в том числе войны, смены государств, периоды расцвета и почти полного разрушения. Исчезали и появлялись целые кварталы, одни названия улиц сменялись другими. В этом году мы празднуем уникальное событие в истории нашего города. Бресту исполняется 1000 лет. И очень хотелось бы, чтобы каждый житель, и каждый приезжий знал и помнил, что Брест – это город с огромной и сложной историей, требующей уважения и внимательного изучения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64207.php

Есть предложение переименовать ул. Советскую в ул. Тысячелетия Бреста. Как вам идея?

фото - Василий Васильевич

Брест становится всё более и более открытым для туризма. У нас есть что посмотреть уже сейчас, и есть надежда, что много интересного будет создано в ближайшем будущем. Так сложилось, что самым центром культурно-развлекательной жизни города и одновременно его туристическим сердцем стала улица Советская.

Эта улица – наша общая «визитная карточка», место, которым мы, брестчане, хотим гордиться и которое не стыдно показать гостям. Однако, нынешнее название этой улицы отражает всего лишь один, пусть и важный, период истории Бреста. А к этому 70-летнему советскому периоду существует как положительное, так и резко отрицательное отношение. Поэтому многие жители нашего города давно предлагают улицу Советскую переименовать.

Хотелось бы, если решение о переименовании улицы будет принято, чтобы новое название могло объединить всех брестчан, и одновременно рассказать о том, насколько богата наша история.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64207.php

Есть предложение переименовать ул. Советскую в ул. Тысячелетия Бреста. Как вам идея?

фото - Василий Васильевич

С учётом приближающегося празднования в нашем городе появилась идея переименовать улицу Советскую в улицу Тысячелетия Бреста.

Как кажется автору этой заметки, такое название улицы составило бы единый комплекс с уже существующим на улице Советской памятником Тысячелетию Бреста и оставило бы на карте города ежедневное напоминание о знаменательном событии.

 
Теги: Брест
 
 
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  Здравствуйте, брестчане. Как известно, за время своего существования Брест пережил многое, в том числе войны, смены государств, периоды расцвета и почти полного...
 
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