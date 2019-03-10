ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский старшеклассник стал финалистом республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10-х и 11-х классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи в сфере технологий, культуры и инклюзии и снять об этом видеоролик. Жюри просмотрело почти 100 проектов от школьников со всей Беларуси. В финал прошли 10 участников, в том числе учащийся Лицея №1 г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64206.php

Брестский старшеклассник стал финалистом республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

Лидерами по количеству отправленных на конкурс работ стали Могилевский государственный областной лицей №2 (5 проектов) и Лицей БГУ (4 проекта). Интересно, что почти половина реализованных идей – проекты в сфере культуры. Старшеклассники разработали интерактивный гид для туристов, провелі в школе день родного языка, организовали фестиваль родной культуры, поработали над туристической инфраструктурой, разработали бренд своего города, создали решение для повышения городской мобильности людей с ограниченными возможностяи и так далее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64206.php

Брестский старшеклассник стал финалистом республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

«Мы впечатлены и большим количеством поданных на конкурс проектов, и действительно хорошим качеством и глубиной проработки реализованных идей. Хорошо, что белорусские старшеклассники мечтают изменять мир вокруг себя к лучшему и готовы сделать, что в их силах, для того, чтобы эти изменения ускорились. Жюри было поражено масштабностью реализованных старшеклассниками проектов, а также глубиной их влияния на решение значимых общественных проблем», – отметил Николай Бределев, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании velcom – инициатора конкурса.

Профессиональному жюри необходимо было просмотреть присланные работы участников и оценить их по следующим критериям: соответствие проекта выбранной теме, практическая реализация идеи, оригинальность и нестандартность решения проблемы, масштаб реализации и вовлечение целевой аудитории, отражение сути проекта в снятом видеоролике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64206.php

Брестский старшеклассник стал финалистом республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

В жюри третьего этапа республиканского конкурса вошли эксперты в сферах культуры, технологий и инклюзии, мастера публичных выступлений, представители Министерства образования Республики Беларусь и организационного комитета проекта.

Проекты участников оценивали:

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom;

Инна Карней, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk;

Ирина Киселева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i»;

Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы;

Екатерина Преткель, HR-директор компании EPAM;

Вера Слиж, начальник отдела реализации международных проектов Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь;

Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, бизнес-тренер, генеральный продюсер «Радио Би-Эй», радиоведущий.

По результатам работы жюри в финальный (четвертый) этап конкурса прошли:

Никита Абрамчук, ученик ГУО «Средняя школа №3 г. Вилейки», 10 класс;

Кристина Бойко, ученица ГУО «Гимназия №16 г. Минска», 11 класс;

Илья Барковский, ученик ГУО «Средняя школа №33 г. Гомеля», 11 класс;

Сергей Берлин, ученик ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкіна г. Бреста», 11 класс;

Полина Мураева, ученица ГУО «Средняя школа №10 г. Минска», 10 класс;

Тимофей Стамбровский, ученик ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс;

Юлия Стефняк, ученица филиала УО БГУИР «Минский радиотехнический колледж», 10 класc;

Максим Хамета, ученик ГУО «Гимназия №33 г. Минска», 11 класс;

Артур Царикович, ученик ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс;

Анастасия Шор, ученица ГУО «Гимназия №1 г. Жодино», 10 класс.

Авторы 10 лучших проектов получат гостевое приглашение посетить ежегодную конференцию TEDxMinsk, которая пройдет 30 марта. После этого финалисты получат менторскую помощь в реализации своей идеи и подготовке публичного выступления. Финалисты должны будут публично выступить в формате TED со своим проектом на специальной масштабной конференции TEDxYouth@Minsk. Она пройдет 18 мая в Минске и соберет сотни слушателей и участников со всех уголков Беларуси. Каждый из финалистов должен будет подготовить качественный рассказ о своем проекте продолжительностью до 10 минут. 

Все участники четвертого этапа после своего итогового выступления на TEDxYouth@Minsk получат iPhoneXs, а авторы трех лучших проектов по итогам конференции станут победителями конкурса velcom YOUTH и получат приглашение на TEDx в Австрию.

Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится компанией velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk. Участниками конкурса стали более 850 человек из более 230 учреждений образования страны. В рамках проекта старшеклассники имеют возможность придумать и реализовать собственную идею по одному из трех направлений: культура, технологии или инклюзия. Конкурс направлен на творческое и личностное развитие учащихся общеобразовательных учреждений и помощь в развитии их инициатив. Отличительной особенностью проекта является то, что вся коммуникация от подачи заявок до итогового выступления ведется на белорусском языке. Более подробно о проекте можно узнать на сайте конкурса.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10-х и 11-х классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клуб «Багач» пацвердзіў званне «народны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика