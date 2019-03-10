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Брестский старшеклассник стал финалистом республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH
11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10-х и 11-х классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи в сфере технологий, культуры и инклюзии и снять об этом видеоролик. Жюри просмотрело почти 100 проектов от школьников со всей Беларуси. В финал прошли 10 участников, в том числе учащийся Лицея №1 г. Бреста.
Лидерами по количеству отправленных на конкурс работ стали Могилевский государственный областной лицей №2 (5 проектов) и Лицей БГУ (4 проекта). Интересно, что почти половина реализованных идей – проекты в сфере культуры. Старшеклассники разработали интерактивный гид для туристов, провелі в школе день родного языка, организовали фестиваль родной культуры, поработали над туристической инфраструктурой, разработали бренд своего города, создали решение для повышения городской мобильности людей с ограниченными возможностяи и так далее.
«Мы впечатлены и большим количеством поданных на конкурс проектов, и действительно хорошим качеством и глубиной проработки реализованных идей. Хорошо, что белорусские старшеклассники мечтают изменять мир вокруг себя к лучшему и готовы сделать, что в их силах, для того, чтобы эти изменения ускорились. Жюри было поражено масштабностью реализованных старшеклассниками проектов, а также глубиной их влияния на решение значимых общественных проблем», – отметил Николай Бределев, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании velcom – инициатора конкурса.
Профессиональному жюри необходимо было просмотреть присланные работы участников и оценить их по следующим критериям: соответствие проекта выбранной теме, практическая реализация идеи, оригинальность и нестандартность решения проблемы, масштаб реализации и вовлечение целевой аудитории, отражение сути проекта в снятом видеоролике.
В жюри третьего этапа республиканского конкурса вошли эксперты в сферах культуры, технологий и инклюзии, мастера публичных выступлений, представители Министерства образования Республики Беларусь и организационного комитета проекта.
Проекты участников оценивали:
• Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom;
• Инна Карней, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk;
• Ирина Киселева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i»;
• Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы;
• Екатерина Преткель, HR-директор компании EPAM;
• Вера Слиж, начальник отдела реализации международных проектов Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь;
• Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, бизнес-тренер, генеральный продюсер «Радио Би-Эй», радиоведущий.
По результатам работы жюри в финальный (четвертый) этап конкурса прошли:
• Никита Абрамчук, ученик ГУО «Средняя школа №3 г. Вилейки», 10 класс;
• Кристина Бойко, ученица ГУО «Гимназия №16 г. Минска», 11 класс;
• Илья Барковский, ученик ГУО «Средняя школа №33 г. Гомеля», 11 класс;
• Сергей Берлин, ученик ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкіна г. Бреста», 11 класс;
• Полина Мураева, ученица ГУО «Средняя школа №10 г. Минска», 10 класс;
• Тимофей Стамбровский, ученик ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс;
• Юлия Стефняк, ученица филиала УО БГУИР «Минский радиотехнический колледж», 10 класc;
• Максим Хамета, ученик ГУО «Гимназия №33 г. Минска», 11 класс;
• Артур Царикович, ученик ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс;
• Анастасия Шор, ученица ГУО «Гимназия №1 г. Жодино», 10 класс.
Авторы 10 лучших проектов получат гостевое приглашение посетить ежегодную конференцию TEDxMinsk, которая пройдет 30 марта. После этого финалисты получат менторскую помощь в реализации своей идеи и подготовке публичного выступления. Финалисты должны будут публично выступить в формате TED со своим проектом на специальной масштабной конференции TEDxYouth@Minsk. Она пройдет 18 мая в Минске и соберет сотни слушателей и участников со всех уголков Беларуси. Каждый из финалистов должен будет подготовить качественный рассказ о своем проекте продолжительностью до 10 минут.
Все участники четвертого этапа после своего итогового выступления на TEDxYouth@Minsk получат iPhoneXs, а авторы трех лучших проектов по итогам конференции станут победителями конкурса velcom YOUTH и получат приглашение на TEDx в Австрию.
Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится компанией velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk. Участниками конкурса стали более 850 человек из более 230 учреждений образования страны. В рамках проекта старшеклассники имеют возможность придумать и реализовать собственную идею по одному из трех направлений: культура, технологии или инклюзия. Конкурс направлен на творческое и личностное развитие учащихся общеобразовательных учреждений и помощь в развитии их инициатив. Отличительной особенностью проекта является то, что вся коммуникация от подачи заявок до итогового выступления ведется на белорусском языке. Более подробно о проекте можно узнать
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