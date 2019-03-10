|
Для белорусов, которые оказались в трудной жизненной ситуации, ввели льготы по налогам
11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, разрешили получать льготы по уплаченным налогам. Нововведения предусмотрены
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Обновленным Налоговым кодексом предусмотрено, что физлицам могут предоставлять
Районные и городские власти постепенно принимают решения о предоставлении льгот по уплате налогов тем, кто находятся в трудной жизненной ситуации. Среди районов —
Физлица также могут уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Раньше такую возможность
Условием пользования рассрочкой или отсрочкой с последующей рассрочкой является уплата:
При этом начислять пени на суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам) прекратят с первого дня срока, на который предоставляются рассрочка или отсрочка.
Чтобы получить льготы или рассрочку по уплате налогов, нужно обратиться в налоговую по месту жительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, разрешили получать льготы по уплаченным налогам. Нововведения предусмотрены обновленным Налоговым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)