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После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля

11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как сообщает областная Госатоинспекция, с целью повышения безопасности дорожного движения, в Бресте на перекрестке улиц Московская — 28 Июля (подъем на мост) усовершенствована организация дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64204.php

После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля

Теперь со второй полосы движения разрешено движение только прямо, в направлении от проспекта Машерова в сторону вышеуказанного перекрестка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64204.php

После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64204.php

После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64204.php

После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля

 
Теги: Брест
 
 
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  Как сообщает областная Госатоинспекция, с целью повышения безопасности дорожного движения, в Бресте на перекрестке улиц Московская — 28 Июля (подъем на мост)...
 
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