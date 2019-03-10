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После смертельного ДТП запретили поворот со второй полосы с Московской на 28-го Июля
11.03.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщает областная Госатоинспекция, с целью повышения безопасности дорожного движения, в Бресте на перекрестке улиц Московская — 28 Июля (подъем на мост) усовершенствована организация дорожного движения.
Теперь со второй полосы движения разрешено движение только прямо, в направлении от проспекта Машерова в сторону вышеуказанного перекрестка.
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Как сообщает областная Госатоинспекция, с целью повышения безопасности дорожного движения, в Бресте на перекрестке улиц Московская — 28 Июля (подъем на мост)...
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