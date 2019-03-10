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Экспорт российских роскошных автомобилей Aurus в Европу начнется через два года

11.03.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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Как и ожидалось, в этом году на Женевском автосалоне среди заявленных новинок оказались российские автомобили люксового сегмента Aurus, первый публичный показ которых состоялся минувшим летом в Москве.


Фото: minpromtorg.gov.ru

На Женевском автосалоне показали две версии Aurus Senat — стандартный седан S600 длиной 5,63 м и 6,63-метровый бронированный лимузин L700, вызвавшие большой интерес у посетителей выставки. Об этом во время беседы с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым рассказал посетивший женевский стенд Aurus министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Мантуров в свою очередь обозначил планы Aurus в отношении европейского рынка.


Фото: Aurus Motors

«Экспорт автомобилей планируется начать в 2021 году после запуска полномасштабного производства на новых мощностях. Основные задачи на ближайшую перспективу — подготовка продажных, послепродажных процессов, а также сертификация автомобилей согласно требованиям европейского рынка», — приводит слова министра сайт Минпромторга РФ. Также глава ведомства отметил, что уже ведутся переговоры с зарубежными партнерами, заинтересованных в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов.

Стоимость автомобилей в российской компании по-прежнему не озвучили.

 
 
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Как и ожидалось, в этом году на Женевском автосалоне среди заявленных новинок оказались российские автомобили люксового сегмента Aurus, первый публичный показ...
 
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