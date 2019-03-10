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В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

11.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В БГСХА прошла молодежная профсоюзная акция «Профсоюз – за безопасность!» по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  Организаторами акции выступили управление по воспитательной работе с молодежью и профсоюзный комитет студентов академии. Цель  – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности участников дорожного движения.

 

В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

 

В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

 

Студентам предлагалось поучаствовать в блиц-опросе «Моя безопасность – это…», ответить на вопросы о правилах дорожного движения. За правильные ответы раздавались уникальные фликеры с логотипом профсоюза, а также информационные материалы.

 

В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

 

В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

 

«Акция стала одним из этапов общеакадемической программы мероприятий по профилактике правонарушений среди студентов и повышению безопасности на дорогах», — рассказал председатель профкома студентов академии Виталий Сидюк. — Слоган акции «Добавляем уверенности!», размещенный на фликере, можно считать и характеристикой работы профкома студентов. Ведь именно для этого и существует профсоюзное движение – быть надежной поддержкой в любой ситуации для студента или человека труда».


 
 
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  В БГСХА прошла молодежная профсоюзная акция «Профсоюз – за безопасность!» по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  Организаторами акции...
 
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