В БГСХА спрашивали о ПДД и раздавали уникальные фликеры

В БГСХА прошла молодежная профсоюзная акция «Профсоюз – за безопасность!» по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Организаторами акции выступили управление по воспитательной работе с молодежью и профсоюзный комитет студентов академии. Цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности участников дорожного движения.









Студентам предлагалось поучаствовать в блиц-опросе «Моя безопасность – это…», ответить на вопросы о правилах дорожного движения. За правильные ответы раздавались уникальные фликеры с логотипом профсоюза, а также информационные материалы.









«Акция стала одним из этапов общеакадемической программы мероприятий по профилактике правонарушений среди студентов и повышению безопасности на дорогах», — рассказал председатель профкома студентов академии Виталий Сидюк. — Слоган акции «Добавляем уверенности!», размещенный на фликере, можно считать и характеристикой работы профкома студентов. Ведь именно для этого и существует профсоюзное движение – быть надежной поддержкой в любой ситуации для студента или человека труда».