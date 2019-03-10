Любовь и формулы. Софья Ковалевская - родом из Беларуси?

Софья Васильевна Ковалевская (в девичестве Корвин-Круковская) - математик, механик и писатель белорусского происхождения. Она стала первой женщиной - профессором в Восточной и Северной Европе, а также первой в мире женщиной - профессором математики. Корвин-Круковские - древний шляхетский род, известный еще с XV века. Среди представителей рода Корвин-Круковских, относящихся к XVII веку, упоминаются двое далеких предков Софьи - оршанский «гродский писарь» в Мстиславском воеводстве и депутат Виленского воеводства.
Детство Софья провела в родительском имении Полибино Витебской губернии, где ее отец одно время был предводителем дворянства. Семья Корвин-Круковских занимала видное положение в обществе, поэтому девочке было бы логично сызмальства готовиться к замужеству, воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства.
Фиктивный брак
Но маленькая Софья с ранних лет проявила большой интерес к точным наукам. «Стоит мне только коснуться математики, как я опять забуду всё на свете», - говорила она. Как ни странно, ее любовь к математике началась с обоев в детской, точнее, с их отсутствия - на комнату не хватило материала, и стены оклеили лекциями Михаила Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. «От долгого, ежедневного созерцания внешний вид многих формул врезался в мою память, и сам текст оставил глубокий след в мозгу», - вспоминала потом Софья.
Так это было или иначе, но курс мужской гимназии Софья прошла на дому за восемь лет. Она хотела продолжить свое образование, но в Российской империи женщины не допускались в высшие учебные заведения, а для выезда в другую страну требовалось разрешение родителей, которое давать Софье никто не собирался. В итоге девушка решилась на обман. В 1868 году она фиктивно вышла замуж за молодого ученого Владимира Ковалевского родом с Витебщины и уехала на учебу в Гейдельбергский университет, а после - в Берлинский университет.
В 1874 году Софья закончила работу «К теории дифференциальных уравнений в частных производных». И уже летом 1874 года Геттингенский университет присвоил Софье Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств «с наивысшей похвалой».
Короткое счастье
Расставшись с девичьей фамилией, Софья попрощалась и с детскими мечтами о любви. Ковалевская полностью отдала себя новому делу - науке. После приезда за рубеж фиктивные супруги жили раздельно и практически не виделись. Софья воспринимала мужа как брата, а по-настоящему влюбленного в жену Владимира тяготили их дружеские отношения. Последней каплей стал приезд в Гейдельберг сестры Софьи со своей эксцентричной подругой. Они открыто не одобряли совместную жизнь Ковалевской с супругом. Отъезд мужа Софью не расстроил. Лишь спустя несколько лет, во время своего обучения в Берлине, она поняла, как ей не хватает простого женского счастья, как она боится потерять фиктивного мужа. «Тяжелая ноша», как называла свой брак Ковалевская, превратилась в настоящую любовь. Владимир тоже не забыл своей привязанности. Спустя 5 лет после свадьбы супруги съехались, а через какое-то время у них родилась дочь. Через шесть лет счастливого супружества, запутавшись в долгах, Владимир Ковалевский покончил жизнь самоубийством. Известие о смерти мужа сразило Ковалевскую: четыре дня она отказывалась от еды, на пятый потеряла сознание, а когда пришла в себя, с головой погрузилась в формулы. Наука вновь стала ее отдушиной. Софья переехала в Стокгольм и добилась неслыханного для женщин того времени, став профессором кафедры математики в Стокгольмском университете. Причем с обязательством читать лекции первый год по-немецки, а со второго - по-шведски. В скором времени Ковалевская овладела шведским языком и печатала на нем свои математические работы и литературные произведения (роман «Семья Воронцовых»). Софья неустанно работала, спала по нескольку часов в сутки. Именно к этому периоду относятся ее знаменитые открытия, в том числе четвертый алгебраический интеграл, за что ей присудили премию Бордена.
«Женщина - не профессор»
В конце 1880-х годов близким другом Софьи стал родственник её мужа Максим Ковалевский, покинувший Россию из-за преследований со стороны правительства. Софья пригласила его к себе в Стокгольм и обеспечила ему заработок посредством чтения лекций в местном университете. Максим Ковалевский сделал ей предложение, но Софья отвергла его, так как не желала связывать себя узами нового брака. В 1890 году после совместной поездки по Ривьере они расстались. У Софьи появилась надежда вернуться на родину: ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Кроме того, научный мир Петербурга относился к ней благосклонно. Но, когда в 1890 году она пожелала присутствовать на заседании по случаю избрания нового академика как член-корреспондент, ей ответили: пребывание женщин на таких мероприятиях «не в обычаях Академии». Это стало самым страшным оскорблением, которое когда-либо наносили Софье. Ковалевская вернулась на Запад. Тогда она еще не знала, что это была ее последняя поездка домой.
«Слишком много счастья»
После неудач в России Софья приехала к Максиму в Ниццу. Этот период был настоящим «Ковалевским раем» - они наслаждались жизнью, душевным теплом, мечтами о будущем счастье. Но жизнь распорядилась иначе. В 1891 году по пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании началась эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но, кроме открытого экипажа, другого транспорта для продолжения путешествия не нашлось. По дороге Ковалевская простудилась. Простуда перешла в воспаление лёгких. Софья Ковалевская умерла 10 февраля, ей был только 41 год. Ее последние ее слова: «Слишком много счастья».
Кстати, дочь профессора Ковалевской, рожденная от мужа Владимира, стала врачом. Она умерла в 1952 г., дожив до того времени, когда понятия «женщина-профессор» и «женщина - член Академии наук» во всем мире стали обычным явлением.
Марина ЛУНЕВА