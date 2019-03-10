Любовь и формулы. Софья Ковалевская - родом из Беларуси?

Софья Васильевна Ковалевская (в девичестве Корвин-Круковская) - математик, механик и писатель белорусского происхождения. Она стала первой женщиной - профессором в Восточной и Северной Европе, а также первой в мире женщиной - профессором математики. Корвин-Круковские - древний шляхетский род, известный еще с XV века. Среди представителей рода Корвин-Круковских, относящихся к XVII веку, упоминаются двое далеких предков Софьи - оршанский «гродский писарь» в Мстиславском воеводстве и депутат Виленского воеводства.

Детство Софья провела в родительском имении Полибино Витебской губернии, где ее отец одно время был предводителем дворянства. Семья Корвин-Круковских занимала видное положение в обществе, поэтому девочке было бы логично сызмальства готовиться к замужеству, воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства.

Фиктивный брак

Но маленькая Софья с ранних лет проявила большой интерес к точным наукам. «Стоит мне только коснуться математики, как я опять забуду всё на свете», - говорила она. Как ни странно, ее любовь к математике началась с обоев в детской, точнее, с их отсутствия - на комнату не хватило материала, и стены оклеили лекциями Михаила Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. «От долгого, ежедневного созерцания внешний вид многих формул врезался в мою память, и сам текст оставил глубокий след в мозгу», - вспоминала потом Софья.

Так это было или иначе, но курс мужской гимназии Софья прошла на дому за восемь лет. Она хотела продолжить свое образование, но в Российской империи женщины не допускались в высшие учебные заведения, а для выезда в другую страну требовалось разрешение родителей, которое давать Софье никто не собирался. В итоге девушка решилась на обман. В 1868 году она фиктивно вышла замуж за молодого ученого Владимира Ковалевского родом с Витебщины и уехала на учебу в Гейдельбергский университет, а после - в Берлинский университет.

В 1874 году Софья закончила работу «К теории дифференциальных уравнений в частных производных». И уже летом 1874 года Геттингенский университет присвоил Софье Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств «с наивысшей похвалой».

Короткое счастье

Расставшись с девичьей фамилией, Софья попрощалась и с детскими мечтами о любви. Ковалевская полностью отдала себя новому делу - науке. После приезда за рубеж фиктивные супруги жили раздельно и практически не виделись. Софья воспринимала мужа как брата, а по-настоящему влюбленного в жену Владимира тяготили их дружеские отношения. Последней каплей стал приезд в Гейдельберг сестры Софьи со своей эксцентричной подругой. Они открыто не одобряли совместную жизнь Ковалевской с супругом. Отъезд мужа Софью не расстроил. Лишь спустя несколько лет, во время своего обучения в Берлине, она поняла, как ей не хватает простого женского счастья, как она боится потерять фиктивного мужа. «Тяжелая ноша», как называла свой брак Ковалевская, превратилась в настоящую любовь. Владимир тоже не забыл своей привязанности. Спустя 5 лет после свадьбы супруги съехались, а через какое-то время у них родилась дочь. Через шесть лет счастливого супружества, запутавшись в долгах, Владимир Ковалевский покончил жизнь самоубийством. Известие о смерти мужа сразило Ковалевскую: четыре дня она отказывалась от еды, на пятый потеряла сознание, а когда пришла в себя, с головой погрузилась в формулы. Наука вновь стала ее отдушиной. Софья переехала в Стокгольм и добилась неслыханного для женщин того времени, став профессором кафедры математики в Стокгольмском университете. Причем с обязательством читать лекции первый год по-немецки, а со второго - по-шведски. В скором времени Ковалевская овладела шведским языком и печатала на нем свои математические работы и литературные произведения (роман «Семья Воронцовых»). Софья неустанно работала, спала по нескольку часов в сутки. Именно к этому периоду относятся ее знаменитые открытия, в том числе четвертый алгебраический интеграл, за что ей присудили премию Бордена.

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«Женщина - не профессор»

В конце 1880-х годов близким другом Софьи стал родственник её мужа Максим Ковалевский, покинувший Россию из-за преследований со стороны правительства. Софья пригласила его к себе в Стокгольм и обеспечила ему заработок посредством чтения лекций в местном университете. Максим Ковалевский сделал ей предложение, но Софья отвергла его, так как не желала связывать себя узами нового брака. В 1890 году после совместной поездки по Ривьере они расстались. У Софьи появилась надежда вернуться на родину: ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Кроме того, научный мир Петербурга относился к ней благосклонно. Но, когда в 1890 году она пожелала присутствовать на заседании по случаю избрания нового академика как член-корреспондент, ей ответили: пребывание женщин на таких мероприятиях «не в обычаях Академии». Это стало самым страшным оскорблением, которое когда-либо наносили Софье. Ковалевская вернулась на Запад. Тогда она еще не знала, что это была ее последняя поездка домой.

Дочь профессора Ковалевской Софья Владимировна, врач по специальности, дожила до времен, когда женщина-профессор перестала быть в диковину. Фото: Фото из открытых источников

«Слишком много счастья»

После неудач в России Софья приехала к Максиму в Ниццу. Этот период был настоящим «Ковалевским раем» - они наслаждались жизнью, душевным теплом, мечтами о будущем счастье. Но жизнь распорядилась иначе. В 1891 году по пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании началась эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но, кроме открытого экипажа, другого транспорта для продолжения путешествия не нашлось. По дороге Ковалевская простудилась. Простуда перешла в воспаление лёгких. Софья Ковалевская умерла 10 февраля, ей был только 41 год. Ее последние ее слова: «Слишком много счастья».

Кстати, дочь профессора Ковалевской, рожденная от мужа Владимира, стала врачом. Она умерла в 1952 г., дожив до того времени, когда понятия «женщина-профессор» и «женщина - член Академии наук» во всем мире стали обычным явлением.

Марина ЛУНЕВА