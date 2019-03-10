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В Витебске пьяный 53-летний мужчина жестоко расправился с пенсионеркой

11.03.2019 15:43 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске пьяный 53-летний мужчина жестоко расправился с пенсионеркой
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла днем 7 марта в Витебске. 53-летний мужчина и его 70-летняя знакомая совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес женщине множество ударов.

В Витебске пьяный 53-летний мужчина жестоко расправился с пенсионеркой Трагедия в Лунинце: 8 марта мужчина застрелил свою тещу, жену и ее брата

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате происшествия пенсионерка получила серьезные телесные повреждения. Спасти женщину не удалось, она скончалась на месте инцидента.

По факту убийства при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. По предварительной информации, мотивом совершения преступления могла стать обида мужчины на слова женщины в его адрес.

В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

 
Теги: Витебск
 
 
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