В Витебске пьяный 53-летний мужчина жестоко расправился с пенсионеркой

Как стало известно, трагедия произошла днем 7 марта в Витебске. 53-летний мужчина и его 70-летняя знакомая совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес женщине множество ударов.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате происшествия пенсионерка получила серьезные телесные повреждения. Спасти женщину не удалось, она скончалась на месте инцидента.

По факту убийства при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. По предварительной информации, мотивом совершения преступления могла стать обида мужчины на слова женщины в его адрес.

В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.