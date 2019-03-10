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«Работает сынуля какого-нибудь губернатора». Россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ

11.03.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил в интервью НТВ, что большинство россиян «давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости» за услуги ЖКХ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Тарифы на воду в одном и том же регионе могут отличаться в 54 раза, по теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, по электроэнергии — в 12 раз. Для такой разницы, подчеркнул Артемьев, «нет объективных причин и быть не может».

Когда антимонопольное ведомство начинает проверять завышенные тарифы, сказал Артемьев, как правило выясняется, что «там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника».

Для борьбы с завышением оплаты за услуги ЖКХ, подчеркнул он, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

По состоянию на сентябрь 2018 года, Минстрой оценивал долг россиян за услуги ЖКХ в 535 миллиардов российских рублей (около 8,1 миллиарда долларов).

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Тарифы на воду в одном и том же регионе России могут отличаться в 54 раза, по теплу - в восемь раз, по водоотведению - в 56 раз, по электроэнергии - в 12 раз.
 
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