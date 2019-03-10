|
«Работает сынуля какого-нибудь губернатора». Россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил в интервью НТВ, что большинство россиян «давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости» за услуги ЖКХ.
Тарифы на воду в одном и том же регионе могут отличаться в 54 раза, по теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, по электроэнергии — в 12 раз. Для такой разницы, подчеркнул Артемьев, «нет объективных причин и быть не может».
Когда антимонопольное ведомство начинает проверять завышенные тарифы, сказал Артемьев, как правило выясняется, что «там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника».
Для борьбы с завышением оплаты за услуги ЖКХ, подчеркнул он, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.
По состоянию на сентябрь 2018 года, Минстрой оценивал долг россиян за услуги ЖКХ в 535 миллиардов российских рублей (около 8,1 миллиарда долларов).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы на воду в одном и том же регионе России могут отличаться в 54 раза, по теплу - в восемь раз, по водоотведению - в 56 раз, по электроэнергии - в 12 раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)