«Работает сынуля какого-нибудь губернатора». Россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил в интервью НТВ, что большинство россиян «давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости» за услуги ЖКХ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Тарифы на воду в одном и том же регионе могут отличаться в 54 раза, по теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, по электроэнергии — в 12 раз. Для такой разницы, подчеркнул Артемьев, «нет объективных причин и быть не может».

Когда антимонопольное ведомство начинает проверять завышенные тарифы, сказал Артемьев, как правило выясняется, что «там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника».

Для борьбы с завышением оплаты за услуги ЖКХ, подчеркнул он, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

По состоянию на сентябрь 2018 года, Минстрой оценивал долг россиян за услуги ЖКХ в 535 миллиардов российских рублей (около 8,1 миллиарда долларов).